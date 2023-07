Bei TikTok, Twitter, Instagram und Co. liest man in manchen „Bubbles“ seltsame Wörter, die man nicht versteht. So stößt ihr möglicherweise auf den Ausdruck „Hak“ in einem deutschsprachigen Beitrag und fragt euch, was das bedeutet.

Das Wort „Hak“ gibt es schon seit Ewigkeiten. Es stammt aus der türkischen Sprache., wird aber immer häufiger auch in der deutschen Jugendsprache verwendet. Für 2023 gilt der Begriff als einer der Kandidaten, in die Wahl des Jugendwortes des Jahres aufgenommen zu werden.

Was bedeutet das Jugendwort „Hak“?

Eine eindeutige Übersetzung für das Wort „Hak“ gibt es nicht. Was es genau heißt, hängt vom Kontext ab. Generell hat es etwas damit zu tun, Recht zu bekommen. „Hak“ kann also heißen, dass jemand einen rechtmäßigen Anteil bekommt oder Anspruch auf etwas hat. Es wird manchmal auch als anderes Wort für „Wahrheit“ verwendet. Das Wort kann zum Beispiel so verwendet werden:

„Ich will mein Hak.“

„Hak, wem Hak gebührt.“

„Ich nehm dir dein Hak.“

Ausgesprochen wird es mit einem „Ch“ am Anfang, also „Chak“. Einige Verwendungen des Ausdrucks findet ihr auch bei Twitter:

„Hak“: Bedeutung des Jugendworts & Beispiele

Der Begriff „Hak“ wird auch immer wieder von türkisch-stämmigen Deutsch-Rappern verwendet. So könnt ihr den Ausdruck zum Beispiel in diesen Lyric-Zeilen hören:

„Sie wollen mein Hak, sie wollen mein Hak.“ – „Hak“ von Des & Jalil

„Keine von euch kann mit unserem Hak spielen“ – „Hak“ von Summer Cem

„Gib mir alles, was mir zusteht und noch mehr! Gib mir mein Hak!“ – „Gib mein Hak“ von Dendemann

„Sie wollen meinen Untergang und wollen mein Hak“ – „Niemals mein Hak“ von Payy

Nicht zu verwechseln ist der Begriff mit dem ähnlich klingenden Wort „Lak“. Neben „Hak“ gehören unter anderem auch diese Worte zu den Kandidaten zu den Wörtern, die es in die Vorauswahl der Top-Jugendwörter des Jahres schaffen könnten:

