In sozialen Medien wird mit Wörtern um sich geworfen, die man manchmal nicht versteht. So kann es auch im deutschsprachigen Raum bei TikTok, Twitter, Instagram und Co. vorkommen, dass jemand den Begriff „goofy“ sagt oder schreibt. Was bedeutet das?

„Goofy“ ist eine Figur aus dem Disney-Universum, gleichzeitig aber auch ein Ausdruck aus der englischen Sprache, der sich auch in der deutschen Online- und Jugendsprache etabliert hat.

Was heißt „goofy“ auf Deutsch?

Mit dem Ausdruck können sowohl Menschen als auch Objekte bezeichnet werden. Meint man damit eine Person, beschreibt man jemanden als albern, unbeholfen oder als Trottel. Bei Gegenständen und Situationen kann das ebenfalls zutreffen, auch nutzlose oder seltsame Objekte kann man damit aber meinen. Einige Beispiele für die Verwendung von „goofy“ in der deutschen Sprache aus Twitter:

„Goofy“: Jugendwort des Jahres 2023?

Bei „goofy“ handelt es sich um einen umgangssprachlichen Ausdruck, der anders als viele andere Slang-Begriffe aber nicht erst in Social-Media-Zeiten kreiert wurde, sondern schon seit Jahrzehnten im englischen Sprachschatz vorhanden ist. Im Disney-Universum ist „Goofy“ der Name des besten Freunds von Micky und Minnie Maus. Bei ihm ist der Name Programm, schließlich gibt er sich in vielen Disney-Filmen und -Comics tollpatschig. Goofy ist eine der ältesten Disney-Figuren und tauchte bereits 1932 in einem Trickfilm auf. Einen Eindruck von dem tollpatschigen Hund bekommt ihr in diesem Clip:

Auch wenn der Ausdruck bereits uralt ist, ist er erst seit 2023 stärker in der deutschen Netzsprache vertreten. Der YouTube Papaplatte sieht „Goofy“ daher als einen der Kandidaten für das Jugendwort des Jahres 2023.

