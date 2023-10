Was heißt „Abow“? Bedeutung bei TikTok, in Songs & mehr

Wer sich Videos bei TikTok anschaut oder aktuelle Songs aus den Charts hört, stößt möglicherweise auf den Ausdruck „abow“. Was bedeutet das Wort, aus welcher Sprache kommt es und wie wird es verwendet?

In der Netz- und Jugendsprache entstehen immer wieder neue Begriffe. „Abow“ wird vor allem in deutschsprachigen Rap-Songs oft verwendet und taucht inzwischen auch immer häufiger in sozialen Medien wie Twitter/X, TikTok oder Instagram auf.

„Abow“: Was bedeutet das Wort bei TikTok & Co.?

Es ist also Ausdruck, mit dem man Erstaunen, Freude und Überraschung zeigt. Das Wort kann abgewandelt werden, indem am Ende weitere „-w“ hinzugefügt werden, zum Beispiel in der Form „abowwwwww“. Dann wird die Bedeutung verstärkt. Man kann es zum Beispiel so verwenden:

„Abow, Deine Augen sind so hübsch!“

„Abow, die Achterbahnfahrt war verrückt.“

„Abow, dieser Burger schmeckt so abgefahren.“

„Abow, ich küsse deine Augen, das Geschenk gefällt mir.“

Schreibt euch jemand „Abow“ als Antwort auf einen Beitrag oder ein neues Foto von euch, ist das in der Regel positiv gemeint und als Kompliment zu verstehen.

Aus welcher Sprache genau „Abow“ stammt, ist nicht eindeutig geklärt. Viele Quellen nennen die schwedische Umgangssprache als Herkunft. Der Ausdruck könnte allerdings auch aus dem arabischen Sprachraum kommen und wurde von Einwanderern zunächst in Schweden etabliert und hat es anschließend auch nach Deutschland und andere Teile der Welt geschafft (Quelle: Popsugar).

„Abow“: Bedeutung, Beispiele und Herkunft

Ein großes Publikum hat das Wort „Abow“ vor allem durch TikTok erreicht. Dort ist es in vielen Songs zu hören. Die bekanntesten Lieder sind unter anderem:

„Blow The Whistle“ von 810Smoke

„Throw it back (Abow)“ von ShantiiP × TarioP

„Broker“ von Ski Aggu & Dauner

Der Rapper „Summer Cem“ hat den Ausdruck bereits 2014 im gleichnamigen Lied auf dem Album „Hak“ verwendet.

Das virale Lied aus TikTok könnt ihr hier ansehen:

Einige Beispiele für die Verwendung des Worts „Abow“ in der deutschen Sprache lest ihr auch bei Twitter/X:

