36 Markennamen, deren genaue Bedeutung euch verblüffen wird

Die Worte des berühmten Lollis haben ihren Ursprung in Spanien. Das Wort Chups ist eine umgangsprachliche Bezeichnung für Lutscher. Und Chupa(r) bedeutet Lecken oder Lutschen.

Ein bei Kindern beliebter Werbejingel der Firma mit dem Slogan „Obtén algo dulce para chupar, chupar, chupar como un Chups“, was übersetzt so viel heißt wie „Hol dir was Süßes zum Lecken, Lecken, Lecken wie ein Chups“, hat den Anstoß für den endgültigen Markennamen gegeben.

Weiterer Fun Fact: Der weltberühmte Künstler Salvador Dali hat das noch heute kaum veränderte Logo des Lollis designt.