Wer sich die Raps und Lyrics von diesem 1 Boi „Money Boy“ genauer anhört oder Tweets des Künstlers liest, wird das eine oder andere Mal den Ausdruck „Sheesh“ hören oder lesen. Auch andere Hip-Hopper, die zum Beispiel bei YouTube zu hören sind und Twitter-Nutzer verwenden „Sheesh“ in ihren Texten und Kommentaren. Doch was heißt „Sheesh“ eigentlich?

Netzkultur Facts

Inzwischen hat sich der Begriff in der Jugendsprache etabliert und ist, ähnlich wie „AMK“, immer häufiger zu hören. So hat der Langenscheidt-Verlag das Wort auch in die Liste der Kandidate für das Jugendwort des Jahres 2021 aufgenommen. Als echter Money-Boy-Fan seid ihr euch über die Bedeutung von „Sheesh“ natürlich im Klaren. Allen anderen helfen wir in den nachfolgenden Zeilen.

Auch spannend: Das bedeuten DLRH und DRLG (Video)

Was bedeutet „Sheesh“?

Der Begriff „Sheesh“ wird vor allem am Ende eines Satzes platziert. Eine 1:1-Übersetzung gibt es nicht. Vielmehr ist „Sheesh“ eine Abwandlung des in Hip-Hop-Kreisen geläufigen „Geez“. Dieser Ausdruck wird stellvertretend für „Jesus“ verwendet, allerdings nicht im kirchlichen Sinne, sondern um die Bedeutung eines vorherstehenden Satzes zu verstärken. „Sheesh“ ist also ähnlich wie „oha“ oder „boah“ ein Ausdruck des Erstaunens. Der Begriff kann auch ähnlich wie „Digga“ als Füllwort verwendet werden, um einen Satz dramatischer erscheinen zu lassen.

Synonym für „Sheesh“ kann z. B. auch „Alter“, „Oh mein Gott“ oder „Junge, Junge“ eingesetzt werden.

„Sheesh“ hat also keine eigene, tragende Bedeutung für einen Satz, sondern ist dazu da, das vorher stehende noch einmal zu verdeutlichen und in den Vordergrund zu stellen.

Zur Verdeutlichung findet ihr hier einige Tweets, in denen „Sheesh“ verwendet wird:

Der Ausdruck „Sheesh“ und seine Bedeutung in der Jugendsprache

Ein weiterer Begriff, den Money-Boy in Deutschland Aufschwung gegeben hat, ist „Snitch“. Bei uns findet ihr viele weitere Erklärungen von Begriffen, die sich in der Netzkultur etabliert haben. So erfahrt ihr bei uns zum Beispiel auch, was hinter dem Satz „All your base are belong to us“ steckt und wieso der Ausdruck „the cake is a lie“ so oft in Foren, Chats und anderen Stellen im Netz verwendet wird.

Spotify, Apple Music und Co.: Welchen Musik-Streaming-Dienst nutzt ihr?

Bilder: Tidarat Tiemjai , 021misha, R. Gino Santa | ursprünglicher Beitrag vom 13.01.2016, zuletzt aktualisiert am 10.08.2021

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).