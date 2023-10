TikTok: Werbung ausschalten – das geht bald

TikTok ist zwar kostenlos, an einigen Stellen gibt es aber Werbung zu sehen. Neben Werbevideos, die manchmal im Feed auftauchen, gibt es nun auch in der Suche Videos, die als „gesponsort“ markiert sind. Kann man die Werbung in TikTok ausschalten?

TikTok Facts

Werbeanzeigen in der Suche sind erst auf den zweiten Blick als Werbung zu erkennen. Lediglich eine kleine „Sponsored“-Markierung im unteren, linken Vorschaubereich unterscheidet die Werbevideos von normalen Suchergebnissen. Bald könnte es ein Abo-Modell geben, mit dem man Werbung in TikTok komplett deaktivieren kann. Erste Hinweise darauf wurden im Quell-Code der Video-App gefunden.

TikTok: Werbung ausschalten – geht das?

Es gibt in TikTok noch keine Option, die Werbung auszublenden. Man bietet also zum Beispiel keine Premium-Version der Video-App an, bei der Werbung deaktiviert wird. Es gibt auch kein kostenpflichtiges Abonnement, um werbefrei zu bleiben. Das könnte sich aber bald ändern. So gibt es Pläne für ein Abonnement-Modell. Gegen eine Gebühr in Höhe von 4,99 Euro pro Monat soll man die Video-App werbefrei nutzen können. Die Funktion ist noch nicht freigeschaltet, „Android Authority“ berichtet aber, entsprechende Inhalte im Code der App gefunden zu haben (Quelle: Android Authority).

Aktuell könnt ihr lediglich probieren, eine Adblocker-App zu installieren, die möglicherweise die Ausspielung von Werbung verhindert. Es ist aber möglich, dass die Entwickler der Video-App das verhindern und entsprechende Apps bei TikTok nicht zuverlässig funktionieren.

TikTok: Personalisierte Werbung deaktivieren

Derzeit kann man lediglich verhindern, dass TikTok das Nutzerverhalten auswertet, um personalisierte Werbung auszuspielen. Nehmt ihr die entsprechende Einstellung vor, verwertet TikTok also keine Daten von euch, um Werbung anzuzeigen, sondern spielt zufällige Werbe-Clips aus. Geht dafür so vor:

Öffnet TikTok. Tippt unten auf „Profil“. Steuert den „Menü“-Bereich an. Öffnet hier die „Einstellungen“. Wählt den Abschnitt „Datenschutz“ aus. Hier geht es weiter in das Menü „Anzeigen“. Deaktiviert die Einstellung für „Personalisierte Werbung“.

Auch danach wird Werbung angezeigt. Komplett ausschalten lässt sie sich so nicht. Ist die Option ausgeschaltet, bekommt ihr Werbeinhalte angezeigt, die laut TikTok-Support „nicht unbedingt relevant“ für euch sind, Mit der neuen Abo-Option wird sich TikTok hingegen komplett ohne Werbeanzeigen nutzen lassen. Noch steht nicht fest, wann das Abonnement starten soll.

