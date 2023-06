Ein neuer TikTok-Trend macht die Runde, bei der es um Toilettenpapier geht. Eine Rolle soll in den Kühlschrank gelegt werden, damit diese unangenehme Gerüche und Feuchtigkeit aufsaugt. Das kann tatsächlich funktionieren, wenn ein wichtiges Detail beachtet wird.

TikTok Facts

TikTok-Trend: Toilettenpapier im Kühlschrank

Bei TikTok gibt es nichts, was es nicht gibt. Das stellt ein neuer Trend unter Beweis, bei dem Toilettenpapier im Mittelpunkt steht. Angeblich soll eine Rolle für einen hygienischeren Kühlschrank sorgen. Das Toilettenpapier bindet Gerüche und Feuchtigkeit. Kondenswasser soll sich weniger stark bilden (Quelle: Dan Fuchs bei TikTok).

Tatsächlich kann eine Rolle Toilettenpapier dafür sorgen, dass der Kühlschrank weniger müffelt. Das hängt aber stark davon ab, gegen welche Gerüche das Toilettenpapier ankämpfen muss. Falls der Kühlschrank voller Käse ist, kann auch das beste Klopapier nicht für Wunder sorgen. Zu beachten ist auch, dass die Rolle selbst nach ein paar Wochen ausgetauscht werden sollte. Ansonsten ergibt sich ein gegenteiliger Effekt und das Toilettenpapier könnte zu schimmeln beginnen.

Das solltet ihr beim Kauf eines Kühlschranks beachten:

Was man vor dem Kauf von Kühlschränken wissen sollte Abonniere uns

auf YouTube

Statt Klopapier: Diese Hausmittel helfen auch

Falls eine Rolle im Kühlschrank dann doch etwas zu bizarr sein sollte, können auch andere Hausmittel verwendet werden, um unangenehme Gerüche zu beseitigen. Mit manchen lässt sich Gestank sogar sofort neutralisieren.

Kaffee gilt hier als eines der wirksamsten Mittel. Etwa fünf Esslöffel Kaffeepulver in einer kleinen Schüssel saugen schlechte Gerüche nahezu auf. Das Pulver sollte allerdings schon nach einer Woche ausgetauscht werden. Deutlich günstiger ist Mehl, das ebenfalls in Form von fünf Esslöffeln in einer Schüssel in den Kühlschrank gestellt wird. Ganz so effektiv wie Kaffee ist Mehl aber nicht.

Auch das Multitalent Backpulver kann Gerüche beseitigen, sofern es einmal im Monat ausgetauscht wird. Noch natürlicher ist die Hälfte einer ausgepressten Zitrone.