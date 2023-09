„Muten“: Was bedeutet das auf Deutsch?

Im Online-Bereich stößt man auf viele Ausdrücke, die man nicht sofort verstehen muss. So könnt ihr bei Multiplayer-Spielen oder in einem Video-Chat manchmal den Begriff „muten“ hören oder lesen. Was bedeutet das auf Deutsch?

Wie viele andere Wörter aus der Internet-Sprache, hat auch „muten“ seinen Ursprung im Englischen. Es stammt vom Verb „to mute“.

Was heißt „muten“ in der Jugendsprache?

Bekommt ihr also in einem Audio-Chat die Aufforderung, dass ihr euch „muten“ sollt, müsst ihr euer Mikrofon deaktivieren .

. Sprecht ihr hingegen etwas und erhaltet den Hinweis, dass ihr noch „gemutet“ seid, ist euer Mikrofon ausgeschaltet und andere Chat-Teilnehmer können euch nicht hören. In dem Fall müsst ihr entweder die Stummschaltung aufheben oder überprüfen, ob euer Mikrofon richtig angeschlossen ist und funktioniert.

Besonders bei Online-Konferenzen mit vielen Teilnehmern stört es, wenn alle Teilnehmer ihr Mikrofon aktiviert haben und entsprechend nicht „gemutet“ sind. Dann hören zum Beispiel alle Chat-Teilnehmer Tippgeräusche auf der Tastatur, Gespräche im Hintergrund oder je nach Mikrofon auch Atem- und Windgeräusche. Man kann sich selbst über die Chat-Funktionen „muten“, indem man sein Mikrofon deaktiviert. Bei vielen Diensten können aber auch Administratoren diese Funktion für andere Teilnehmer übernehmen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn sich ein Teilnehmer nicht an Regeln hält, das Gespräch immer wieder stört und sich nicht selbst stumm schalten will.

Bei Instagram kann man zum Beispiel Storys und Beiträge bestimmter Teilnehmer „muten“.

Das heißt „muten“ im Chat

„Muten“ muss allerdings nicht nur in Chats mit Mikrofon vorkommen. Auch in einem reinen Text-Chat können Teilnehmer „gemutet“ werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man in einer Online-Community wie einem Multiplayer-Spiel gegen die „Netiquette“ verstößt. Anstatt komplett vom Spiel verbannt zu werden, können Administratoren Teilnehmer auch stumm schalten, sie nicht mehr am Text-Chat teilnehmen können.

„Mute“ steht auch häufig auf Fernbedienungen von Fernsehern oder anderen Geräten. Dabei handelt es sich um die Taste, mit der man den Ton am Gerät auf einen Schlag ausschalten kann. Meist ist daneben ein Symbol mit einem durchgestrichenen Mikrofon zu sehen.

