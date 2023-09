„Jiggo“: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

Vor allem in sozialen Medien stößt man schnell auf Ausdrücke, die man nicht unbedingt versteht. So könnt ihr in einem viralen Video bei YouTube oder TikTok, bei Twitter und den Begriff „Jiggo“ hören oder lesen. Was bedeutet das und aus welcher Sprache kommt das Wort?

Der Ausdruck „Jiggo“ wird vor allem in der Jugendsprache gerne verwendet. Es handelt sich um kein echtes Wort, sondern eine Neuschöpfung.

Was ist ein „Jiggo“?

„Jiggo“ bedeutet so viel wie „gut aussehender Mann“. Man bezeichnet damit einen Womanzier oder Macho. Der Ausdruck leitet sich vom französisch-stämmigen Wort „Gigolo“ ab, das für einen charmanten, gut aussehenden Frauenhelden steht. Manchmal wird der Ausdruck für Männer verwendet, die eine Affäre mit einer älteren, reichen Frau haben. Allgemein kann „Jiggo“ auch einen Aufreißer bezeichnen. Auch ein Lebemann mit „Swag“ kann so genannt werden. Seltener wird der Begriff auch „Giggo“ geschrieben.

Ein „Jiggo“ ist ein lässiger, umgangssprachlicher Ausdruck für eine männliche Person, die sich gut mit Frauen versteht und eine große Anziehungskraft hat. Manchmal wird es aber auch abwertend für hohle Männer benutzt, die nichts im Kopf haben und nur auf ihr Aussehen achten. Einige Beispiele für die Verwendung des Worts „Jiggo“ findet ihr hier:

„Jiggo“ oder „Giggo“: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

„Jiggo“ ist auch der Name eines Deutsch-Rappers aus dem Stuttgarter Raum. So hört er sich an:

Auch wenn das Wort seinen Ursprung außerhalb der deutschen Sprache hat, wurde es vor allem von Migranten in Deutschland geprägt. Im Ausland nutzt mit „Jiggo“ kaum, während der Begriff hier viele Anhänger hat (Quelle: Urban Dictionary). Vor allem im Süddeutschen Raum um Frankfurt soll das Wort häufig zu hören sein.

