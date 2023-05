Die Bedeutung von Chaya oder Chabo ist situationsabhängig und nicht immer nett gemeint. Bei Facebook oder in Instagram-Kommentaren ist das Wort manchmal zu lesen und man muss sich den Kontext und vor allem auch den Benutzer des Begriffs ansehen, um es richtig zu verstehen.

Die Wörter Chaya und Chabo haben verschiedene Begriffsbedeutungen durchgemacht und stammen ursprünglich aus einem sogenannten „Zigeuner-Slang“ (Rotwelsch). Seinen Song „Geuner“ eröffnet Rapper Sido mit der Zeile „Eh! Chabo! Eh! Chaya! Yeah! Ehe!“. Chaya und Chabo gehören zusammen und bedeuten ursprünglich Mädchen und Junge… aber das hat sich geändert.

Viele solcher Begriffe finden sich auch in den bekannten Memes wieder. Hier ein paar Beispiele:

Was ist eine Chaya, was ist ein Chabo?

Je nach Kontext ist die Bedeutung von Chaya und Chabo unterschiedlich. In den meisten Fällen ist es durchaus positiv gemeint und dann bedeutet Chaya soviel wie „heißes Mädchen“ und Chabo kann mit „heißer Typ“ übersetzt werden. Wenn es abwertend gemeint ist, dann ist die Chaya eine „Schlampe“ und der Chabo kann ein „Idiot“ oder „Angeber“ sein. Den Begriff Chabo kennt ihr vielleicht auch im Zusammenhang mit Babo – zum Beispiel aus dem Song „Chabos wissen, wer der Babo ist“ des Rappers „Haftbefehl“. Im Jahr 2013 wurde Babo sogar zum Jugendwort des Jahres bestimmt.

Verwendet werden die Begriffe Chaya und Chabo in der Jugendsprache und verschiedene Quellen verorten ihren Ursprung im Frankfurter Raum. In Diskussionen bei Facebook, in Twitter-Postings oder als Instagram-Kommentare sollen sie in der Regel ein Urteil über bestimmte Personen darstellen. Dabei kommt es oft auf den Zusammenhang an, will man die Bedeutung richtig verstehen.

In den meisten Fällen ist es aber durchaus als Kompliment gemeint und dann ist der Chabo eben ein gutaussehender Kerl und die Chaya ein sehr attraktives Mädchen.

