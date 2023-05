Der Open-World-Shooter Redfall ist raus und die Kritiken sind vernichtend. Besonders unter Xbox-Fans sorgt der ernüchternde Release für lange Gesichter und viel Frust. Manche Fans spielen sogar mit dem Gedanken, ihre Konsole zu verkaufen. Wir fassen euch die ganze Situation zusammen.

Redfall: Schlechte Kritiken und viele Bugs

Der Xbox mangelt es an echten Blockbustern. Während PlayStation-Fans sich an God of War Ragnarök erfreuen oder gespannt auf Final Fantasy 16 und Marvel's Spider-Man 2 warten, schauen Xbox-Fans derzeit in die Röhre. Der Open-World-Shooter Redfall, welcher am 2. Mai 2023 exklusiv für die Xbox Series X|S und den PC erschienen ist, sollte das Blatt wenden.

In der Realität hagelt es aber vernichtende Kritiken auf Steam für den miserablen PC-Port, während die Konsolen-Version mit 63 Prozent auf Metacritic abgestraft wird. Anstatt Euphorie und Hype werden auf Twitter und Reddit vor allem die diversen Bugs und Glitches geteilt.

Und das ist kein Einzelfall. Ein kurzer Blick in den Gaming-Bereich auf Reddit reicht, um sich selbst ein Bild vom Elend zu machen. Dort findet ihr unter anderem solche Bilder oder auch solche Clips.

Fans sind unzufrieden mit der Xbox

Der schlechte Zustand von Redfall sorgt vor allem unter Xbox-Fans für viel Frust, die sich auf Twitter über Microsoft ordentlich auskotzen. Für nicht wenige Fans steht fest: Wenn Starfield, dass kommende Sci-Fi-Epos der Skyrim-Macher, ebenfalls enttäuscht, dann verkaufen sie ihre Xbox.

Unter dem verlinkten Tweet gibt es natürlich auch viele Gegenstimmen, die die aufgebrachten Fan-Reaktionen für übertrieben halten. Immerhin bietet die Xbox dank dem Game Pass auch weiterhin ein starkes Pro-Argument für die Konsole. Denn auch wenn Redfall ein spielerischer Flop ist, die Mehrheit der Xbox-Spieler hat maximal 12,99 Euro für das Spiel bezahlt. So viel kostet die Ultimate-Variante des Game Pass nämlich aktuell.

