Die Xbox Series X|S hat inzwischen schon mehr als zwei Jahre auf dem Buckel. Während Sony mit der PS5 jetzt aber erst richtig aufdreht, scheint Microsoft Zweifel an der eigenen Konsole zu haben. Hinter den Kulissen soll es wohl Ärger geben.

Xbox Series X Facts

Originalmeldung:

Xbox Series X|S schwächelt: Was sagt Microsoft?

Nach einem Blick auf die Verkaufszahlen der aktuellen Gaming-Konsolen dürfte Sony in Feierlaune sein. Die PS5 geht weg wie warme Semmeln – bei der Xbox sieht es ganz anders aus. Auch Journalist und Branchenkenner Jeff Grubb spricht in seinem Podcast Game Mess über die aktuellen Probleme der Xbox Series X|S. Laut ihm ist Microsoft selbst mit der Situation alles andere als glücklich.

Auf die Frage, ob das Management mit dem Auftritt der Xbox zufrieden ist, antwortet er direkt:

„Ich kann sagen, dass sie es nicht ist. Sie sind es einfach nicht … Wir versuchen nur, es zu diagnostizieren, richtig? Sie haben letztes Jahr kein First-Party-Spiel veröffentlicht und wenn dich das nicht betrifft, wenn du immer etwas zu spielen hast, dann ist das super, aber viele Leute bereuen, dass sie sich eine Xbox gekauft haben.“

Laut Grubb gibt es hinter den Kulissen bei Xbox zu viel Chaos. Große Hits wie Starfield wurden verschoben, von Spielen wie Fable und Perfekt Dark fehlt jede Spur. Dazu kommt der Game Pass, wegen dem sich viele Xbox-Besitzer keine Spiele mehr kaufen würden. Auch wenn dies auf der einen Seite natürlich Teil des Plans ist, hätten Spiele wie Halo Infinite dann nicht genügend Geld mit Mikrotransaktionen einnehmen können, um diese Verluste auszugleichen (Quelle: Game Mess).

Ubisoft bietet jetzt auf der Xbox jetzt einen Konkurrenten zum Game Pass an:

Ubisoft+ Multi Access jetzt auf der Xbox

Xbox Series X|S: So wird sie doch noch ein Erfolg

Trotz der vielen Hiobsbotschaften ist die Xbox laut Grubb noch lange nicht am Ende. Der Wind könne sich schnell drehen, solange denn die richtigen Spiele erscheinen. Potenzielle Kandidaten dafür wären Starfield und Redfall, die beide nur für Xbox und PC erscheinen. Dazu kommt noch der Activision-Blizzard-Deal, mit dem sich Microsoft Call of Duty sichern will.

Beide Hoffnungsschimmer scheinen allerdings nicht so hell wie erhofft. Der Mega-Deal zur Übernahme von Activision Blizzard liegt aktuell auf Eis und Redfall kann bei Spielern ebenfalls nicht überzeugen.

Gleichzeitig sieht Grubb jedoch auch die Möglichkeit, dass die Xbox die aktuellen Probleme noch lange mit sich herumtragen wird. Solange Microsoft keine Beweise liefert, dass sie es besser können, sei es darum gerechtfertigt, diese Probleme auch deutlich anzusprechen.