Ein Xbox-Gamer hat bei einem Microsoft-Gewinnspiel das große Los gezogen und ein lebenlanges Game-Pass-Abo abgestaubt. Die Freude währte aber nur kurz, denn der Fan musste den Gewinn aus kuriosen Steuergründen ablehnen.

Über das Microsoft-Rewards-Programm können Spieler hin und wieder ein lebenslanges Game-Pass-Abo für lau gewinnen. Ein Fan musste nun allerdings nach seinem Gewinnspiel-Triumph feststellen, dass der große Gewinn zu erheblichen Steuerproblemen geführt hätte – deswegen lehnte der Gamer die lebenslange Mitgliedschaft ab.

Xbox Game Pass: Gratis-Abo zu teuer für Fan

Das lebenslange Game-Pass-Abo hätte Reddit-User Elvite für rund 40 Jahre eine Gratis-Mitgliedschaft verschafft – doch auf den zweiten Blick hat sich herausgestellt, dass ihn das Abo tatsächlich eine Menge Steuern gekostet hätte. Gewinne dieser Art müssen in den USA nämlich versteuert werden und der Nutzer hätte laut eigener Rechnung rund 1750 US-Dollar auf seine diesjährige Steuerrechnung aufschlagen müssen, da 40 Jahre Game Pass einen Wert von rund 7300 US-Dollar entsprechen.

Kein Wunder also, dass sich der Gamer schweren Herzens gegen den Gewinn entschieden hat – die Steuergesetze in den USA haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Xbox-Community bedauert Game-Pass-Gewinner

Die Reddit-Community reagiert mit Überraschung und Mitleid auf den Post des unglücklichen Gewinners – vielen war zuvor nicht klar, dass Gewinne in den USA versteuert werden müssen, da dies bei Weitem nicht in allen Ländern der Fall ist. Andere Kommentatoren wünschen sich, dass Xbox in diesen Fällen die Gewinner besser unterstützen würde.

„US-Steuergesetze sind so komisch. In der UK zählen Preise nicht als Einkünfte und müssen nicht versteuert werden.“ ( Reddit-User Takthenomad )

) „Wow und ich dachte, dass ich gerne ein lebenslanges Game-Pass-Abo hätte, aber ich hätte in dem Fall dasselbe getan.“ ( Reddit-User Gullible-Ad-3164 )

) „Was für ein schwacher Preis. Microsoft weiß, dass niemand die Steuern für diesen Gewinn zahlen würde, aber sie bieten ihn trotzdem statt eines richtigen Preises an.“ (Reddit-User awesomesauceitch)

