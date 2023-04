Mit dem Microsoft-Rewards-Programm könnt ihr euch unter anderem beim Zocken auf eurer Xbox Punkte erspielen, die ihr gegen Gutscheine bei Amazon, MediaMarkt und anderen Händlern eintauschen könnt – und bald könnt ihr das beliebte Feature noch flexibler nutzen.

Für viele Xbox-Besitzer ist Microsoft Rewards eine praktische Möglichkeit, nach und nach durchs Zocken und Kaufen von Spielen Punkte zu verdienen, die ab einer bestimmten Summe gegen diverse Belohnungen eingetauscht werden können. Damit insbesondere das Einlösen von Gutscheinen in Zukunft noch einfacher vonstatten geht, arbeitet Microsoft nun an flexibel einstellbaren Gutschrift-Beträgen.

Microsoft Rewards: Xbox-Spieler bekommen mehr Flexibilität

Bislang lassen sich Gutscheine über Microsoft Rewards nur in festgelegten Summen eintauschen – zum Beispiel als 10-Euro- oder 25-Euro-Gutschein bei MediaMarkt. Allerdings müsst ihr für diese Summen oft ganz schön lange Punkte sammeln, weswegen Microsoft den Vorgang nun individualisieren möchte. Laut Mikhail Parakhin, CEO für Advertising und Web Services bei Microsoft, arbeitet das Unternehmen daran, flexible Gutscheinsummen möglich zu machen. Ihr könntet also eine Gutschrift von krummen Summen zum Beispiel 7 Euro einlösen, wenn ihr nicht länger auf die vorgegebenen Werte warten wollt. (Quelle: Microsoft)

Parakhin gibt in seinem Tweet an, dass User durch die Neuerung beim Treueprogramm öfter Gutscheine einlösen könnten. Wenn alles gutgeht, soll das Feature in den nächsten Wochen ausgerollt werden.

Xbox-Spieler können von Treueprogramm profitieren

Mit eurem Microsoft-Konto könnt ihr auf verschiedene Arten Rewards-Punkte sammeln – unter anderem gibt es bei jeder Suchanfrage über Bing ein paar Punkte. Außerdem bringt jeder Einkauf im Microsoft- und Xbox-Store Belohnungen mit sich und auf eurer Konsole könnt ihr als Game-Pass-Mitglieder euer Punkte-Konto ebenfalls durch das Absolvieren bestimmter Aufgaben beim Zocken aufpäppeln.

