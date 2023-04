Mithilfe des Xbox Design Lab bietet euch Microsoft die Möglichkeit, eure Controller zu individualisieren. Nun stellt das Unternehmen eine Erweiterung vor, die euch weitere Variationen und sogar Zubehör bietet.

Microsoft Xbox: Gestaltet euren Controller nach eurem Geschmack

Bereits seit Juni 2017 bietet euch Microsoft die Möglichkeit, euren Controller ganz nach eurem Geschmack und individuell zu gestalten, in dem ihr verschiedene Farben und sogar Gravuren nutzt. Egal ob für euch oder als Geschenk – selbst gestalten macht Spaß und hier ist Microsoft Konkurrenten wie Sony und Nintendo weit voraus.

Seit 2022 steht euch im Design Lab zusätzlich der Xbox Elite Wireless Controller 2 zur Auswahl. Dank einer Erweiterung des Angebots im Xbox Design Lab wird es jetzt noch besser, denn für diesen Controller steht euch nun eine neue und weitere Farbpalette zur Verfügung. Sogar beim Carrying Case und Charging Pack, der Tragetasche, könnt ihr selbst Hand anlegen. Insgesamt bedeutet das für euch:

16 Hauptfarben für die Ober- und Rückseite

12 Farben für die ABXY-Tasten

17 verschiedenen Akzentfarben für die Paddles und das D-Pad

25 Akzentfarben für den Rest des Controllers

Wenn ihr nicht wisst, wie ihr anfangen sollt oder was überhaupt wollt, könnt ihr übrigens einen Blick auf die Kollektion Inspired By werfen. Microsoft hat sich wohl mit mehreren Spielestudios zusammengetan, um euch Inspiration und Ideen zu bieten. Auch Ideen für Designs, die auf euren Lieblingscharakteren- oder -serien basieren, sind vorhanden. Der Basispreis beim Gestalten des Xbox Elite Wireless Controller 2 beläuft sich auf 139,99 Euro (Quelle: Microsoft).

Übrigens hat Microsoft kürzlich außerdem einen ganz neuen Controller vorgestellt. Der Remix Special Edition Controller ist für euch die richtige Wahl, wenn ihr die Farbe Grün mögt und etwas für den Umweltschutz tun möchtet.

Xbox Design Lab: Auch fürs Grobe

Im Design Lab könnt ihr euch übrigens nicht nur farblich austoben, auch farblich passendes Zubehör könnt ihr erwerben. So zum Beispiel das Thumbsticks + D-pad Pack, das zusätzliche austauschbare Thumbsticks sowie ein zusätzliches D-pad enthält. Das Paddles Pack enthält einen Satz von vier Paddles, die an der Rückseite eures Elite Series 2-Controllers befestigt werden können, um zusätzliche Eingabeoptionen zu bieten. Microsoft garantiert so noch mehr Spielspaß (Quelle: Microsoft).