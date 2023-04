Das Story-Game One Step After Fall bietet Spielern eine effektive Möglichkeit, um in kurzer Zeit viel Gamerscore zu verdienen. Microsoft schiebt dem jetzt einen Riegel vor. Der Xbox-Hersteller löscht das Spiel nicht nur aus dem Store, sondern auch aus der Bibliothek der zahlenden Kunden.

Das Xbox-Game One Step After Fall ist ins Visier von Microsoft geraten. Grund dafür ist wohl, dass der Entwickler The Bergson’s Games Studios (TBGS) das Spiel einfach mehrmals im Store veröffentlicht hat. Nach einem ersten Release Anfang des Jahres 2023 für Xbox und PC folgten im März zwei weitere komplett eigenständige Versionen – einmal mit deutschen und einmal mit spanischen Untertiteln.

Mit dem dreifachen Release sollte es Gamern möglichst leicht gemacht werden, mit dem Spiel Gamerscore zu verdienen. Die Währung zeigt an, wie viele Errungenschaften ein Spieler erreicht hat. One Step After Fall bietet sich dafür besonders an, weil es mit einer Spielzeit von rund 15 Minuten extrem kurz ist und gleichzeitig 2.000 Gamerscore einbringt. Microsoft hat davon jetzt wohl genug und entfernt die deutsche und spanische Version des Spiels aus dem Store. Das Original ist allerdings weiterhin verfügbar (TrueAchievements).

Microsoft löscht Spiel, aber gibt das Geld zurück

Auf den ersten Blick ist die Situation rund um One Step After Fall eine Win-win-Situation. Die Spieler bekommen für ihre 4,99 Euro den Gamerscore und der Entwickler verkauft sein Spiel. Microsoft will allerdings wohl nicht, dass der eigene Store mit solchen Trickspielen überläuft und ergreift Maßnahmen.

Dabei wurde das Spiel nicht nur aus dem Store sondern auch aus den Bibliotheken der Gamer entfernt. Ihr könnt One Step After Fall also auch nicht mehr herunterladen, obwohl ihr es gekauft habt. Eine automatische Rückerstattung gibt es wohl ebenfalls nicht. Ein Twitter-User gibt allerdings an, dass der Microsoft-Support ihm problemlos seine Ausgaben erstattet hat (Twitter).

Auch der Entwickler von One Step After Fall kommentiert die Lage auf Twitter. So habe er durch Microsoft keine genaue Begründung für die Löschung erhalten. TBGS glaubt selbst, keine Regeln gebrochen zu haben. Trotzdem bedankt er sich bei den Spielern für die Unterstützung und kündigt an, die spanische Version des Spiels doch nicht nochmal für PC veröffentlichen zu wollen (Twitter).