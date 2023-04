Nach Windows 11 und 12 kommt Windows 13. Gibt es das überhaupt schon? Und wenn ja, was ist darüber bekannt? Wir haben alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Gibt es Windows 13 schon?

Nein. Windows 13 gibt es nicht. Bislang gibt es offiziell nicht mal Windows 12. Allerdings gibt es schon deutliche Hinweise auf ein Windows 12, während von Windows 13 noch gar nichts bekannt ist. Unter Umständen lässt Microsoft wieder eine Version aus und nennt es Windows 14, denn Windows 9 gab es bekanntlich auch nie. Vielleicht trennt sich Microsoft auch wieder von der Nummerierung und nennt es „Windows TPM 5000“ – ähnlich wie bei der Namensgebung von Windows ME oder XP.

Wie könnte Windows 13 aussehen?

Ein Concept-Video auf YouTube zeigt, wie Windows 13 aussehen könnte. Allerdings ist die dort vorgestellte Optik unwahrscheinlich, weil das Video vor dem Release von Windows 11 erstellt wurde und noch stark an Windows 10 orientiert. Mit Windows 11 hat Microsoft bereits das Startmenü in der Mitte angeordnet. Windows 13 würde demnach vermutlich also eher auf der Optik von Windows 11 oder Windows 12 aufbauen. Auch wirken die Symbole und generelle Benutzeroberfläche nicht sehr professionell und eher unbeholfen oder chaotisch.

So wird Windows 13 nicht aussehen (Concept-Video des YouTube-Kanals „AR 4789“):

Release: Wann würde Windows 13 veröffentlicht werden?

Gemessen an Microsofts derzeitigem Release-Zyklus würde Windows 13 im Jahr 2027 veröffentlicht werden. Das würde aber nur unter der Annahme passieren, dass Microsoft seinen Release-Zyklus nicht ändert, das Betriebssystem auch wirklich „Windows 13“ heißen wird und auch sonst nichts dazwischen kommt.

Was meint ihr? Wie wird Windows 13 aussehen? Schreibt es und gerne in die Kommentare unterhalb dieses Artikels. Danke.

