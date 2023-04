Ein Rechtsklick ohne Maus funktioniert noch einigermaßen gut an einem Laptop mit Touchpad, aber wie kann man sich behelfen, wenn an einem Desktop-PC die Maustaste ausfällt? Wir zeigen euch, wie ihr bei Windows und am Mac den Rechtsklick ohne Maus ausführt.

Ratgeber Facts

Den Rechtsklick mit einer Maus braucht ihr häufiger, als ihr zunächst annehmt. Was euch fehlt, merkt ihr erst, wenn die Maus kaputt ist. Ihr benötigt ihn zum Beispiel immer dann, wenn ihr das „Kontextmenü“ öffnen wollt. Dieses Menü stellt euch im Zusammenhang mit einem aktuell angeklickten Objekt verschiedene Befehle zur Verfügung. Wie so viele Befehle, könnt ihr auch den Rechtsklick ohne Maus mit der Tastatur erledigen.

Rechtsklick ohne Maus mit der Windows-Tastatur

An einem Windows-Laptop könnt ihr den Rechtsklick in der Regel auch durchführen, wenn keine Maus angeschlossen, aber ein Touchpad vorhanden ist. Wenn ihr in die rechte, untere Ecke der Touch-Fläche tippt, öffnet sich das Kontextmenü. Manchmal befinden sich dort sogar „künstliche Maustasten“.

könnt ihr den Rechtsklick in der Regel auch durchführen, wenn keine Maus angeschlossen, aber ein ist. Wenn ihr in die tippt, öffnet sich das Kontextmenü. Manchmal befinden sich dort sogar „künstliche Maustasten“. Ansonsten nutzt ihr an jeder Windows-Tastatur einfach den Hotkey „Umschalttaste + F10“. Diese Tastenkombination öffnet dort, wo sich entweder der Cursor oder der Mauspfeil befindet, das Kontextmenü.

Rechtsklick ohne Maus mit Mac-Tastatur & Trackpad

Bei der Apple-Tastatur könnt ihr den Rechtsklick der Maus mit der Taste „ctrl“ simulieren : Drückt diese Taste und klickt dann gleichzeitig auf das Objekt, zu dem ihr ein Menü öffnen möchtet.

könnt ihr den : Drückt diese Taste und klickt dann gleichzeitig auf das Objekt, zu dem ihr ein Menü öffnen möchtet. Beim Apple-Trackpad tippt ihr dazu das Pad einfach mit zwei Fingern gleichzeitig an.

Mögliche Fehlerbehebung für einen defekten Rechtsklick der Maus

Wenn die Maus im Großen und Ganzen funktioniert, aber der Rechtsklick geht einfach nicht, gibt es verschiedene mögliche Fehlerursachen.

Hier findet ihr einige Problemlösungen, wenn der Rechtsklick an der Maus nicht mehr geht:

Eventuell ist die Maus einfach kaputt und der Sensor der rechten Taste ist defekt.

Möglicherweise ist er auch verschmutzt und funktioniert nach dem Durchblasen mit Pressluft oder einem Klopfen auf den Tisch wieder.

Es kann auch sein, dass am Kabel oder Mausstecker ein Defekt vorliegt.

Akkumäuse haben eventuell nicht mehr genügend Strom oder ihre Bluetooth-Verbindung ist instabil.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.