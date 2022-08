Ihr wollt God of War spielen, aber habt keine PlayStation 5? Ein neues Spiel im Xbox-Store lässt euch in die Rolle des Spartaners schlüpfen. Zumindest, wenn man es mit dem Gameplay nicht allzu genau nimmt. Auch Sony ist mit diesem Abenteuer des Kriegsgottes überhaupt nicht zufrieden.

God of War: Ragnarök Facts

God of War entkommt der PlayStation ... irgendwie

Wer braucht schon God of War Ragnarök? Xbox-Spieler durften ein neues Abenteuer mit Kratos bereits für kurze Zeit spielen. Zugegeben, das Spiel „War Gods Zeus of Child“ hinkt in Sachen Gameplay, Grafik, Story und praktisch allem anderen deutlich hinter dem PlayStation-Hit hinterher. Solange Sony die Zügel für die Reihe in der Hand hält, gibt es aber wohl keine Alternative.

Der YouTuber Red Bandana Gaming stellt den God-of-War-Abklatsch in einem seiner neusten Videos vor. „War Gods Zeus of Child“ besteht dabei ausschließlich daraus, in der Arena aus Star Wars: Episode 2 herumzurennen und schlecht animierte Monster mit noch schlechter animierten Axthieben auszuschalten.

Microsoft geht gegen God-of-War-Klon vor

Die Beschreibung von „War Gods Zeus of Child“ ist dabei genauso unverständlich, wie schon der Name des Spiels. Interessanterweise kämpft er laut Text mit einer Pistole. Ziemlich ungewöhnlich für Kratos. Inzwischen scheint auch Microsoft von dem dreisten Klon gehört zu haben. Die Suche im Xbox-Store führt leider nur noch zu einer Fehlermeldung. Der für die God-of-War-Kopie verantwortliche Entwickler Dolaka LTD hat es zusätzlich geschafft, „Dinasaur Falling Survival“ (ein offensichtlicher Fall-Guys-Klon) in den Store zu schmuggeln. Microsofts Maßnahmen gegen solche Klone scheinen also noch ausbaufähig zu sein. (Quelle: Xbox-Store)

God of War Ragnarök Erster Gameplay-Trailer zum Nachfolger

Dreiste Spiele-Klone sind auf dem Smartphone erfolgreich

Während der God-of-War-Abklatsch im Xbox-Store wenigstens für ein paar Lacher sorgen kann, sieht es auf Mobilgeräten ganz anders aus. Dort sind Mobile-Spiele, die ihre Inhalte einfach von anderen Spielen zusammenklauen, nicht nur allgegenwärtig, sondern auch extrem erfolgreich. Ein Beispiel ist Craft School: Monster Class, das sich besonders dreist bei Minecraft bedient hat. Trotzdem hat es auf Smartphones die Top-Charts gestürmt.