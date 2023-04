Vor 9 Jahren hat Entwickler Sucker Punch das vorerst letzte Spiel der Infamous-Reihe für die PS4 herausgebracht. Auf Reddit erinnern sich jetzt Spieler an den Open-World-Hit und wünschen sich eine Rückkehr des PlayStation-Franchises.

Sony PlayStation Facts

Fans vermissen PlayStation-Reihe Infamous

PlayStation hat jede Menge exklusive Franchises zu bieten, die in schöner Regelmäßigkeit fortgesetzt werden. Die Infamous-Reihe scheint von Sony in den letzten Jahren allerdings einfach vergessen worden zu sein – Fans auf Reddit beklagen diese Tatsache und wünschen sich einen neuen Eintrag für die Open-World-Reihe.

Infamous: PlayStation-Fans wünschen sich neues Open-World-Spiel

Infamous: Second Son zählt für viele Spieler zu den unterschätztesten PS4-Spielen überhaupt. In dem Open-World-Spiel steuert ihr den Charakter Delsin Rowe, der durch einen Unfall Superkräfte erlangt und sich in der Folge durch eine Open World kämpft, in der Mutanten wie er auf der Abschussliste stehen. Dabei könnt ihr durch gute oder böse Taten Karma verdienen und verschiedene Enden freischalten. Das Game wurde wenige Monate nach dem Release der PlayStation 4 veröffentlicht, konnte aber trotz guter Kritiken keinen Mega-Erfolg landen. In der Folge geriet das Franchise immer mehr in Vergessenheit.

Ein Reddit-Post beweist nun allerdings, dass sich Fans sehnlich einen vierten Eintrag der Reihe wünschen. Ganz besonders an das Graffiti-Feature, das die Bewegungssteuerung des PS4-Controllers ausnutzen konnte, erinnern sich viele Spieler heute immer noch gerne zurück.

„Infamous Second Son war auf jeden Fall seiner Zeit voraus, vor allem für 2014. “( Reddit-User -Bucket_Head- )

) „Ich spiel es gerade auf der PS5 mit 60 FPS und es fühlt sich wie ein brandneues Spiel an. Sieht immer noch genau so gut oder sogar besser als aktuelle Spiele aus.“ ( Reddit-User Barbedocious )

) „Second Son’s Graffiti-Mechanik war 100 Prozent das beste Bewegungssteuerungs-Feeling überhaupt.“ (Reddit-User pajo17)

Infamous ist nicht die einzige Reihe, die sich Fans zurückwünschen – auch ein anderes Open-World-Spiel hätte ein Comeback verdient:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.