Eine Stellenausschreibung von Nintendo befeuert neue Spekulationen zum unangekündigten Nachfolger der Switch. Wir verraten euch, welches Detail dieser Ausschreibung Nintendo-Fans besonders hellhörig werden lässt.

Sind das erste Details zur neuen Switch?

Die Nintendo Switch ist bereits seit sechs Jahren auf dem Markt und hat sich in dieser Zeit zu einem echten Phänomen entwickelt. Trotz verhältnismäßig schwacher Technik, hat sich der Hybrid aus Handheld und Konsole bis heute mehr als 123 Millionen Mal verkauft. (Quelle: Statista) Ein unglaublicher Erfolg, der mit dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom am 12. Mai 2023 mit ziemlicher Sicherheit fortgesetzt wird.

Dennoch fragen sich Fans bereits seit geraumer Zeit, wann die Nintendo Switch einen Nachfolger erhält. In diesem Zusammenhang wird oft von der Switch 2 gesprochen, wobei es sehr unwahrscheinlich ist, dass die nächste Nintendo-Konsole so heißen wird, immerhin hat das japanische Unternehmen bisher stets auf eine fortlaufende Benennung im Stil der PlayStation verzichtet.

Feststeht aber, dass Nintendo bereits an einem Nachfolger arbeitet. Das bestätigt auch eine neue Stellenausschreibung, die ganz konkret nach einem „Game Technologies R&D Engineer“ sucht. Besonders interessant ist hier die Angabe, dass die Stelle sich mit der Spieleentwicklung für Nintendo-Plattformen der aktuellen und der nächsten Generation beschäftigt.

Nintendo Switch 2 oder Nintendo Switch Pro

Wird die nächste Nintendo-Konsole also womöglich Cross-Gen sein? So ein Feature gab es seit der Nintendo Wii nicht mehr, die in der Lage war Spiele vom Nintendo GameCube abzuspielen. Das ist natürlich nur eine Vermutung und keine offizielle Bestätigung, aber sollte die Switch 2 tatsächlich auch aktuelle beziehungsweise ältere Switch-Spiele abspielen können, dann würde das gut zu den Gerüchten einer Switch Pro passen. Dahingehend gibt es bereits seit Jahren diverse Gerüchte.

