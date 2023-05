Sony gibt mit der PS5 gerade richtig Vollgas. Die Verkaufszahlen übertreffen die eigenen Erwartungen, das Unternehmen möchte in Zukunft noch mehr Geld in seine Gaming-Sparte investieren. Doch wie sieht Sonys PlayStation-Masterplan überhaupt in den nächsten Monaten aus? Ein Insider verrät, worauf sich die Spieler freuen können.

Insider packt aus: Neues PS5-Modell ohne Laufwerk kommt noch 2023

Für Sony sah das letzte Geschäftsjahr rosig aus. Vor allem bei den Konsolenverkäufen konnte man im Vergleich zum Vorjahr ein gigantisches Plus verbuchen und damit sogar die eigenen Erwartungen übertreffen.

Auf diesen Erfolgen scheint sich der Konzern jedoch nicht ausruhen zu wollen – das legt zumindest ein neuer Bericht des berühmt-berüchtigten Brancheninsiders Tom Henderson auf insider-gaming nahe. Dieser fasst zusammen, was Sony in der nahen Zukunft noch alles geplant hat. Nach der offiziellen Vorstellung des barrierefreien PS5-Controllers Project Leonardo Anfang des Jahres geht Henderson davon aus, dass das neue PlayStation-Gamepad im vierten Quartal 2023 an den Start gehen wird.

Wahrscheinlich noch stärker fiebern die meisten Fans dem Start des neuen PS5-Modells entgegen. Bereits seit etlichen Monaten gibt es Gerüchte, dass Sony das PS5-Design abgeändert hat und in Zukunft nur noch ein einziges Modell verkaufen wird. Eine Digital- und eine Disc-Edition soll es nicht mehr geben. Stattdessen soll das neue Modell standardmäßig ohne PS5-Laufwerk ausgeliefert werden. Dieses soll dann nur noch als optionales externes Zubehör angeboten werden, das via USB-C an die Konsole angeschlossen wird.

Den Verkaufsstart des neuen PS5-Modells erwartet Henderson im September 2023.

Wie viel Strom verbrauchen eigentlich Xbox Series, PS5 und die Nintendo Switch – und wie viel kostet das Ganze im Jahr? Unser Video verrät es euch:

PS5 Pro, abgespeckte PSP und neue Kopfhörer – das plant Sony außerdem

Doch das ist noch nicht alles. So soll Sony unter anderem an einer Art neuen PSP arbeiten, die jedoch lediglich als Streaming-Gerät zusammen mit einer PS5 benutzt werden kann. Diese abgespeckte PlayStation Portable soll im vierten Quartal 2023 auf den Markt kommen.

Deutlich stärker dürfte das Interesse an einer PS5 Pro ausfallen. Diese soll sich ebenfalls in Entwicklung befinden, genaue Details – geschweige denn technische Daten – gibt es bislang jedoch nicht. Aktuell geht Henderson davon aus, dass die leistungsoptimierte PS5 Pro erst im vierten Quartal 2024 an den Start gehen wird.

Ende 2023 sollen immerhin noch zwei neue Audio-Geräte für die PS5 erscheinen: ein Paar Wireless-Earbuds und drahtlose Kopfhörer. Auch zu diesen beiden Produkten, die aktuell intern die Namen Project Nomad und Project Voyager tragen, gibt es momentan noch keine weiteren Details.

Hoffen wir mal, dass Sony sich nicht nur auf die neue Hardware konzentriert, sondern auch noch einige aktuelle Kritikpunkte angeht:

Sicher ist lediglich, dass Sony noch einiges für PlayStation-Fans in petto hat. Wir halten euch auf dem Laufenden.

