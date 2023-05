Um erfolgreich bei TikTok zu sein, solltet ihr nicht nur gute Videos machen, sondern auch euren Auftritt pflegen. So könnt ihr zum Beispiel ein cooles Profilbild einrichten, das neben eurem Account-Namen zu sehen ist.

TikTok Facts

Mit einem kreativen Profilfoto sehen eure Follower sofort, dass ihr euch Mühe mit euren Inhalten gebt. GIGA erklärt, wie man ein Profilfoto einrichten kann, was man tun sollte, wenn es sich nicht ändern lässt und wie man ein Foto löschen kann. Zudem geben wir euch Tipps und Ideen für ansprechende Benutzerfotos bei TikTok.

Profilbild einrichten

Um ein Profilbild in TikTok einzurichten, geht wie folgt vor:

Öffnet die TikTok-App. Tippt auf den Menüpunkt „Profil“ rechts unten. Habt ihr den Account frisch erstellt, findet ihr in der Mitte die Aufforderung, ein Profilbild hochzuladen. Nutzt ihr die App hingegen schon länger, könnt ihr das Bild ändern, indem ihr in der Account-Übersicht auf „Profil bearbeiten“ drückt. Tippt anschließend rechts oben auf „Foto ändern“. Ihr könnt jetzt ein neues Foto mit der Handy-Kamera schießen oder ein Bild vom Smartphone-Speicher hochladen. Daneben lässt sich auch ein kurzes Video hochladen.

Das Foto muss mindestens die Größe 20 × 20 Pixel haben. Achtet darauf, dass das Foto bei anderen in einem Kreis angezeigt wird. Ihr könnt das Profilbild zwar viereckig hochladen, es sollten sich aber keine wichtigen Inhalte an den äußeren Rändern befinden, da diese abgeschnitten werden.

Kann man ein Profilbild bei TikTok löschen?

Falls euch das Bild nicht gefällt oder sich jemand über euer Foto beschwert hat, könnt ihr das Profilbild bei TikTok nicht einfach löschen. Ihr müsst stattdessen wie oben beschrieben ein neues bild einrichten. Das alte Bild wird ersetzt, gelöscht und ist nicht mehr für andere TikTok-Nutzer sichtbar. Ganz ohne Profilbild kann man TikTok also nicht nutzen, sondern lediglich durch ein anderes Motiv ersetzen

Profilbild ändern geht nicht?

Falls sich das Profilbild nicht ändern lässt, ist vielleicht die Internetverbindung an eurem Smartphone unterbrochen. Auch Probleme mit der Bilddatei können verhindern, dass das Bild hochgeladen wird. Achtet darauf, dass das Bild die Mindestgröße erreicht und in einem gängigen Format wie JPG oder PNG vorliegt. Möglicherweise müsst ihr zunächst das Bildformat ändern. In seltenen Fällen kann es auch Probleme an den TikTok-Servern geben, die verhindern, dass sich ein Profilbild hochladen lässt.

TikTok-Profilbild groß anzeigen & speichern

Falls ihr es vorher sichern und für euch archivieren wollt, wählt wie oben beschrieben die Option „Foto ändern“ aus und tippt dann auf „Foto anzeigen“. Euer Profilbild wird groß angezeigt und ihr könnt es über den Button rechts unten auf dem Smartphone speichern.

Wollt ihr Profilbilder anderer Nutzer bei TikTok groß sehen und speichern, geht wie folgt vor:

Schaut ihr euch ein Video an, tippt auf das Profil-Symbol rechts. Ihr erreicht die Übersicht des Video-Erstellers. Drückt auch hier auf das Profilfoto. Es öffnen sich die Optionen, um das Profil zu teilen. Ignoriert die Buttons unten und drückt ein weiteres Mal auf das Foto. Nun wird es groß angezeigt.

Um das TikTok-Profilbild zu speichern, nutzt die Screenshot-Funktion eures Smartphones. Eine andere Möglichkeit gibt es in der App nicht. Keine Sorge, der andere TikTok-User wird über die Bildschirmaufnahme nicht informiert. Alternativ ruft ihr das Profil einfach im Browser auf und speichert es hier.

Ideen für coole Profilbilder

Das Profilbild ist euer Aushängeschild bei der Plattform. Habt ihr ein langweiliges oder nichtssagendes Foto, vergrault ihr möglicherweise eure Nutzer. Im Video stellen wir euch Ideen vor, wie ihr coole Profil-Fotos machen könnt:

Lustige Beispiele findet ihr in unserer Bilderstrecke:

Daneben helfen wir euch hier weiter, wenn ihr Inspiration für euer Profil-Foto braucht:

In den Kommentaren könnt ihr euren TikTok-Account vorstellen und uns darauf hinweisen, wenn ihr selber coole Inhalte oder ein eurer Meinung nach schönes Profilbild habt.

