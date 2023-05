Bei der nächsten Generation seiner Pixel-Handys will Google mehr bieten: Zusammen mit Samsung arbeitet man an einem leistungsstarken Prozessor, der die Snapdragon-Konkurrenz in den Schatten stellen soll. Erste Details zum Tensor G3 sind schon bekannt.

Pixel 8: Großes Prozessor-Upgrade geplant

In seinen neueren Pixel-Smartphones lässt Google Tensor-Prozessoren verbauen, die in Kooperation mit Samsung konzipiert werden. Nach dem Tensor G1 und Tensor G2 soll in der kommenden Flaggschiff-Generation ein Tensor G3 für die nötige Leistung sorgen. Er wird sich mit dem Top-Modell von Qualcomm messen lassen müssen, dem Snapdragon 8 Gen 3.

Der Tensor G3 ist im Pixel 8 und Pixel 8 Pro zu erwarten. Neuesten Infos zufolge hat Partner Samsung nun Verbesserungen an seinem 4-nm-Verfahren vorgenommen, die sich beim Pixel-Prozessor positiv bemerkbar machen sollen. Die sind auch nötig, denn bislang gilt bei diesem Verfahren die Konkurrenz von TSMC führend, die für Qualcomm fertigt. Insider aus Südkorea berichten nun, dass Samsungs Herstellungsprozess und -erfolg mit dem von TSMC vergleichbar sei.

Bislang unbestätigten Gerüchten nach soll der Tensor G3 im Pixel 8 (Pro) mit neun CPU-Kernen ausgestattet sein, die über eine im Vergleich höhere Taktfrequenz verfügen. Der Leistungssprung zwischen Tensor G3 und G2 soll höher ausfallen als der zwischen G1 und G2. Auch soll sich die Wärmeentwicklung mehr in Grenzen halten und die Performance insgesamt stabiler sein als beim Vorgänger (Quelle: Pulse).

Das halten wir vom aktuellen Pixel 7 Pro:

Pixel 8: Erster Einblick zur Google I/O?

Am 10. Mai 2023 findet die jährliche Entwicklerkonferenz von Google statt. Gut möglich, dass der Konzern einen ersten Einblick auf das Pixel 8 (Pro) erlaubt. Daneben dürfte das Pixel 7a und Pixel Fold neben dem Pixel Tablet gezeigt werden. Bis zur Veröffentlichung der Pixel-8-Serie wird es aber noch dauern, möglicherweise erscheinen die Handys im Oktober 2023.

