Wenn ihr eine Android-Smartwatch besitzt und aktuell auf der Suche nach einem neuen Watchface seid, dann könntet ihr kostenlos etwas Luxus erhalten. Aktuell findet ihr im Google Play Store nämlich eine App, die eure Android-Smartwatch in eine Rolex verwandelt.

Android-Smartwatch mit Rolex-Watchface

Android-Smartwatches lassen sich mit Watchfaces sehr individuell anpassen. Es gibt unzählige Apps im Google Play Store, die euch verschiedenste Designs und Funktionen zur Verfügung stellen. So könnt ihr euch die Uhr bauen, die euch am besten gefällt. Bei mydealz wurde jetzt eine App geteilt, mit der ihr eure Android-Smartwatch in eine Rolex verwandeln könnt. Ihr bekommt so die Optik einer Rolex Oyster Perpetual, wie oben im Titelbild zu sehen.

ROLEX OYSTER PERPETUAL 8 IN 1 ❖ UTOPIA ❖ Watch Faces

Normalerweise müsst ihr für die App 1,09 Euro bezahlen. Aktuell gibt es sie kostenlos zum Download. Wie lange die Aktion läuft, ist nicht bekannt. Sie könnte jederzeit beendet werden. Achtet also vor dem Download darauf, ob die App noch kostenlos angeboten wird.

Ich hab das Rolex-Watchface auf der Pixel Watch installiert, die im nachfolgenden Video vorgestellt wird:

Google Pixel Watch im Überblick

Rolex-Watchface ausprobiert

Ich persönlich sammle immer gern die Watchfaces, die kostenlos im Google Play Store angeboten werden. Eine große Auswahl zu haben ist nicht schlecht und die Apps werden mit meinem Account verlinkt, sodass ich sie jederzeit auf der Pixel Watch (Test) installieren kann.

Die Rolex-Watchface sagt mir dabei sehr zu, weil besonders dieses Modell der Rolex mir auch gefällt. Es wird zwar nur die Uhrzeit angezeigt, doch manchmal reicht das. Man muss nicht immer noch Informationen über das Wetter, Schritte oder den Puls sehen. Einfache eine klassische Uhr im schönen Design reicht auch aus.

Wenn euch die helle Version nicht zusagt, könnt ihr auch andere Farben wählen. Doch nicht alle Versionen sind auch wirklich schön, weil teilweise der Glanzeffekt fehlt. Probiert es aber gern aus, wenn ihr eine Android-Smartwatch besitzt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.