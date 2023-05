Eigentlich soll das neue Pixel 7a erst in einigen Tagen auf der Google I/O 2023 offiziell vorgestellt werden. Doch schon vorab wurde viel Promo-Material veröffentlicht. Darunter nicht nur Bilder des Smartphones, sondern auch ein Vergleich mit dem Pixel 6a sowie die unterstützten Software-Features.

Google Pixel 7a komplett geleakt

Google ist nicht gerade dafür bekannt, neue Smartphones gut geheim halten zu können. So sind in den letzten Wochen immer wieder vereinzelt Informationen zum Pixel 7a durchgesickert. Doch jetzt gab es einen massiven Leak, der im Grunde alles enthüllt. In drei Tweets hat Roland Quandt auf Twitter viele spannende Informationen zum neuen Pixel-Handy veröffentlicht:

So können wir beispielsweise einen direkten Vergleich zwischen dem Pixel 6a und Pixel 7a sehen. Dort wird deutlich, an wie vielen Punkten Google das neue Smartphone verbessert hat. Dazu zählt in erster Linie das 90-Hz-Display. Im Pixel-6a-Test war das 60-Hz-Display einer der größten Kritikpunkte.

Google verbaut im Pixel 7a laut diesen Bildern zudem drei neue Kameras. So kommt dort nicht nur ein neuer 64-MP-Hauptsensor zum Einsatz, sondern auch ein neuer 13-MP-Ultraweitwinkel und eine neue 13-MP-Frontkamera. Weiterhin lässt sich das Smartphones dieses Mal auch kabellos aufladen, was beim Vorgänger nicht ging.

Als Prozessor kommt wie erwartet der Tensor G2 zum Einsatz, der schon im Pixel 7 und Pixel 7 Pro (Test) steckt. Damit sind dann auch alle von den Premium-Smartphones bekannten Software-Features enthalten. Optisch tut sich nicht viel. Die dicken Ränder um das Display bleiben auch bei dieser Generation erhalten. Das Smartphone wirkt aber etwas abgerundeter und dürfte wie das Pixel 7 etwas angenehmer in der Hand liegen.

Google Pixel 7a: Die Preisfrage

Offen ist hingegen noch, was das Pixel 7a kosten wird. Laut früheren Gerüchten stehen um die 500 Euro im Raum. Das wäre etwas mehr als beim Pixel 6a. Die Preissteigerung lässt sogar Spekulationen aufkommen, wonach es kein Pixel 8a mehr geben könnte.

