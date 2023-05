Google hat mit den Pixel-Smartphones in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet und sich seine Erfolge hart erarbeitet. Nun könnte sich aber ein besonders beliebtes Modell der Pixel-Reihe überlebt haben. Der Grund dafür klingt verständlich. Google könnte das Problem aber auch ganz einfach lösen.

Google könnte Pixel-a-Serie abschaffen

Google bietet aktuell das Pixel 7 und Pixel 7 Pro (Test) an. Bald soll das Pixel 7a erscheinen, um die Mittelklasse aufzumischen. Im Herbst folgen dann schon wieder die Pixel-8-Smartphones. Danach könnte es aber lange Zeit ruhig werden, denn ein Pixel 8a soll es laut ersten Gedankenspielen gar nicht mehr geben. Als Grund wird der immer stärker steigende Preis der Pixel-a-Smartphones genannt:

Und es stimmt tatsächlich. Wenn man davon ausgeht, dass das Pixel 7a im Vergleich zum Pixel 6a (Test) etwas teurer wird und dann so bei 500 Euro liegt, dann ist der Aufpreis zum besseren Pixel 7 gar nicht mehr so hoch. Ihr zahlt dafür aktuell 555 Euro (bei MediaMarkt anschauen). Teilweise gab es das Handy schon günstiger.

Erst als das Pixel 6a massiv im Preis gesunken ist, hat es riesiges Interesse erzeugt. Schaut man sich die Bestseller von Amazon an, dann wildert das Handy immer unter den Top 5 (bei Amazon anschauen). Der Preis war zur Einführung also etwas zu hoch und das Handy ist erst durchgestartet, als es deutlich günstiger war. Das Pixel 7a dürfte vermutlich auch erst so richtig interessant werden, wenn der Preisunterschied zum Pixel 7 deutlich größer wird.

Wir haben uns die Unterschiede zwischen dem Pixel 6 und Pixel 6a genau angeschaut:

Google muss Pixel-a-Smartphones früher bringen

Unserer Meinung nach ist nicht der Preis der Pixel-a-Serie das Problem, sondern der stark verzögerte Release. Würden das Pixel 7a, Pixel 7 und Pixel 7 Pro zur gleichen Zeit erscheinen, wäre der Preisunterschied ganz normal und alle drei Modelle würden gemeinsam günstiger werden. Dann hätte Google das Problem des Preises nicht. Stattdessen aber wohl ein anderes, denn mit den wenigen Unterschieden zum Pixel 7 würden wohl die meisten zum günstigeren Pixel 7a greifen. Es bleibt also ein Dilemma.

