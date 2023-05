HTC, das alteingesessene Android-Unternehmen, ist mit einem neuen Budget-Smartphone namens Wildfire E2 Play auf den Markt zurückgekehrt. Trotz seines erschwinglichen Preises verfügt es über eine Quad-Kamera und einen großzügigen Arbeitsspeicher.

HTC stellt Wildfire E2 Play vor

Vom Glanz früherer Tage ist der taiwanische Android-Hersteller HTC mittlerweile weit entfernt – und daran wird sich auch mit dem gerade präsentierten Wildfire E2 Play nichts ändern. Es handelt sich um ein günstiges LTE-Smartphone mit Unisoc-Prozessor, das immerhin über eine vierfache Kamera auf der Rückseite verfügt. Auch der recht große Arbeitsspeicher kann sich sehen lassen.

Das LC-Display des Handys kommt auf eine Diagonale von 6,82 Zoll bei einer Auflösung von 1.640 x 720 Bildpunkten. Die maximale Helligkeit wird mit 450 nits angegeben, die Bildwiederholrate verrät HTC aber lieber nicht. Unterbrochen wird das Display am oberen Rand durch einen Wassertropfen-Notch. Die Selfie-Kamera dahinter erlaubt Fotos mit bis zu 8 MP.

Eine deutlich höhere Auflösung bietet die Hauptkamera auf der Rückseite mit bis zu 48 MP. Hinzu kommen noch ein Ultraweitwinkel mit 5 MP sowie eine Makrolinse und ein Tiefensensor, die jeweils auf 2 MP kommen.

Beim Prozessor hat sich HTC für den Unisoc T606 entschieden, der unter anderem auch im Nokia G21 und Motorola Moto E32 zu finden ist. Ihm stehen 8 GB Arbeitsspeicher sowie 128 GB erweiterbarer Festspeicher zur Seite. Statt Android 13 hat es nur für Android 12 gereicht.

Der 4.600-mAh-Akku wird über USB-C mit maximal 10 Watt aufgeladen. Bluetooth 5.0 und LTE sind mit dabei (Quelle: HTC).

HTC Wildfire E2 Play: Preis noch unbekannt

Wie viel HTC für sein neues Handy haben möchte, ist bislang nicht erläutert worden. Mehr als 200 Euro dürfte das Wildfire E2 Play nicht kosten, wenn es denn in Europa veröffentlicht werden sollte. Zumindest in Taiwan soll das Smartphone in den Farben Schwarz und Blau in Kürze in den Verkauf gehen.

