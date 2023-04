Ist euch euer Profilbild zu langweilig, könnt ihr bei TikTok bald „AI Avatare“ einstellen. Dabei handelt es sich um Bilder, die aus einem Foto von euch per KI generiert werden.

TikTok Facts

Das Tool für KI-generierte Profilbilder befindet sich derzeit in der Testphase. Der Social-Media-Experte Matt Navarra, der früher schon häufig auch Instagram-Funktionen vorab entdeckt hat, zeigt die KI-Avatare auf seinem Twitter-Kanal.

KI-Generator für Profilbilder in TikTok

Bei Twitetr sieht man, wie die KI-Bilder im Ergebnis aussehen. Dort sind unter anderem verschiedene Ergebnisse sowie die auswählbaren Stile zu sehen:

Um Bilder von euch zu erstellen, benötigt die TikTok Ki 3 bis 10 Fotos als Vorlage. Danach wählt ihr aus bis zu 5 verschiedenen Stilen aus, in denen das Ergebnis gezeigt werden soll. Habt ihr alle Eingaben gemacht, dauert es eine Weile. Nach der Bearbeitung werden bis zu 30 KI-Profilbilder in der Vorschau angezeigt. Die Ergebnisse könnt ihr auf dem Smartphone speichern, als TikTok-Profilbild einstellen oder direkt in einer Story verwenden.

Videos mit TikTok drehen: So geht's Abonniere uns

auf YouTube

Wann wird die Avatar-KI-Funktion bei TikTok freigeschaltet?

Das Feature soll kostenlos sein. Jeder Nutzer kann pro Tag eine Anfrage für neue Profilbilder stellen. Navarra zufolge sollen die ursprünglichen Vorlagebilder automatisch gelöscht werden, sobald man die KI-Avatare erhalten und heruntergeladen hat. Wie bei allen Inhalten, müssen auch bei den hochgeladenen Fotos für die Bearbeitung die Community-Richtlinien von TikTok beachtet werden. Bilder mit Nacktheit, Gewaltdarstellungen oder anderen verbotenen Inhalten dürfen also nicht als Vorlage genutzt werden.

Es ist unbekannt, welche KI-Technologie für die Bildererstellung von TikTok genutzt wird. Aufgrund des ähnlichen Stils könnte aber die beliebte Lensa-App als Vorbild dienen.

Noch befindet sich die „AI Avatar“-Funktion in der Entwicklung. Es steht nicht fest, wann die neue Art zur Erstellung von Profilbildern für alle TikTok-Nutzer freigeschaltet wird.

Quelle: The Verge

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.