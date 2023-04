Tinder will die Profil-Verifizierung seiner User ändern und so dafür sorgen, dass sie sich beim Online-Dating sicherer fühlen. Wir erklären euch, welche Veränderung auf euch zukommt.

Tinder führt die Video-Verifizierung ein

Die Dating-App Tinder hilft dabei, wenn man bequem online nach neuen Menschen − ob die große Liebe, ein One-Night-Stand oder Freundschaften − suchen will. Allerdings muss man selbst in der Online-Welt vorsichtig sein. Schließlich weiß man nicht immer, wer hinter dem Bildschirm sitzt. Gerade in der Zeit, in der Künstliche Intelligenzen immer beliebter werden und authentischer wirken, muss man aufpassen. Eine neue Funktion bei Tinder soll nun für mehr Transparenz und Sicherheit sorgen.

Bisher kann man sich bei Tinder nur per Foto verifizieren. Sobald das Foto geprüft wurde, erhält man einen blauen Haken. Dieser zeigt anderen an, dass ihr kein Fake seid. Doch das wird sich bald ändern: Tinder-User sollen bald verschiedene Video-Selfies von sich machen, um ihre Identität zu bestätigen. Da man mit KI-Tools bereits Bilder perfekt faken kann, ist eine Identifizierung per Video eine gute und notwendige Maßnahme.

Sobald die Funktion ausgerollt wurde, könnt ihr die Video-Verifizierung ganz einfach in der App vornehmen. Über die Frontkamera eures Smartphone wird dann ein Video von euch aufgenommen, in dem ihr verschiedene Winkel eures Gesichts zeigen müsst. Bei der Dating-App Hinge ist die Video-Verifizierung bereits vorhanden.

Besitzt ihr den blauen Haken, könnt ihr dann bei Tinder auch andere verifizierte Menschen kennenlernen. Doch User mit blauem Haken sollen keine „elitäre“ Gruppe sein. Vielmehr plant das Unternehmen auf lange Sicht, dass alle Tinder-Nutzende die Video-Verifizierung nutzen.

