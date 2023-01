Neben Tinder, Bumble und Co. ist seit 2022 eine neue Dating-App auf dem deutschen Markt: Hinge. Wir haben uns die Dating-Plattform näher angeschaut und zeigen euch, welche Funktionen Hinge bietet – sowohl für die kostenfreie Basis- als auch kostenpflichtige Premium-Version.

Möchte man neue romantische oder freundschaftliche Kontakte knüpfen, geht das am einfachsten über Dating-Apps. Tinder, Bumble und OkCupid sind nur einige Beispiele. Dabei fällt Bumble damit auf, dass Frauen den ersten Schritt machen – was für mehr Kontrolle sorgt. OkCupid zeichnet sich dagegen dadurch aus, dass man sich anhand verschiedener Profilfragen näherkommt. Seit Mai 2022 gibt es in Deutschland die App „Hinge“. Hier stehen vor allem Diversität und Kommunikation im Vordergrund. Wir zeigen euch, wie die App aufgebaut ist und welche Kosten auf euch zukommen, entscheidet ihr euch für Premium-Vorteile.

Hinge: „Designt, um gelöscht zu werden.“

Obwohl Hinge erst seit Mitte letzten Jahres auf dem deutschen Markst ist, gibt es die App schon über 10 Jahre. In einem Interview mit OMR gab der Hinge-Gründer Justin McLeod an, dass er mehr Menschen fürs Online-Dating gewinnen wollte – mit Fokus auf langfristige Beziehungen (Quelle: OMR). Dahingehend soll das eigene Profil wie ein Blog gestaltet werden und man kann Likes für verschiedene Videos, Bilder und Aussagen auf dem Account anderer geben. Ist die andere Person ebenfalls interessiert, kann man ins Gespräch kommen. Mehr Interaktion als Swipen also.

Das Motto von Hinge lautet: Designed to be deleted (zu Deutsch „Designt, um gelöscht zu werden.“). Das Werbeversprechen dahinter: Die App will dafür sorgen, dass man das perfekte Match findet, sodass man die App nach dem Date getrost löschen kann. Hinge macht so auf das Problem aufmerksam, dass viele Dating-Apps eben nicht das perfekte Match anzeigen, um die Nutzenden so lang wie möglich zu halten. Trotzdem steckt natürlich auch bei Hinge Marketing dahinter.

Ein weiteres Merkmal: Hinge setzt sich verstärkt für Diversität ein. Erstellt man einen Account, kann man zwischen zahlreichen Auswahlmöglichkeiten bezüglich des Geschlechts, der Pronomen und der sexuellen Orientierung, aber beispielsweise auch der ethnischen Zugehörigkeit wählen.

Erstellt man bei Hinge ein Profil, hat man eine große Auswahl bei der Beschreibung des Geschlechts und der sexuellen Orientierung (Bildquelle: GIGA)

Da sind eure kostenfreien Möglichkeiten bei Hinge

Wollt ihr euch ein Konto bei Hinge erstellen, funktioniert das völlig kostenfrei. Nachdem ihr euch mit Handynummer und E-Mail-Adresse registriert habt, füllt ihr verschiedene Angaben zu eurer Person aus. Neben Fragen zu eurem Geschlecht und der sexuellen Orientierung, sind Antworten zur politischen Einstellung, den Dating-Absichten, dem Sternzeichen, aber beispielsweise auch dem Tabak- und Drogenkonsum möglich. Insgesamt sind es 27 Angaben, die ihr machen könnt.

Für einen visuellen Eindruck, werdet ihr aufgefordert 6 Fotos hochzuladen, die ihr mit Eisbrechern (also vorgefertigten Captions) versehen könnt. Ebenso sind Audio- und Videobotschaften möglich, ihr könnt eine Umfrage erstellen und Fragen zu eurer Person (beispielsweise eure Sprache der Liebe) beantworten.

Mit der Dating-App Hinge soll Online-Dating mehr sein als bloßes Swipen. Authentizität, Diversität und Kommunikation stehen an erster Stelle (Bildquelle: IMAGO / Rüdiger Wölk)

Habt ihr alles ausgefüllt, könnt ihr die Profile anderer anschauen, mit dem Hinweis, dass ihr erst Nachrichten, Likes und Rosen senden und empfangen könnt, wenn ihr alles Nötige ausgefüllt habt. Unter dem Reiter „Standouts“ werden euch die Personen angezeigt, die laut der App am besten zu euch passen. Eine weitere kostenfreie Funktion ist das Zurückrufen: Habt ihr aus Versehen ein Profil weggeklickt, obwohl ihr den Menschen interessant fandet, könnt ihr es mit dem kleinen Zurück-Pfeil oben rechts zurückholen.

Sucht ihr nach bestimmten Eigenschaften bei anderen, stehen euch in der kostenfreien Version neben der sexuellen Orientierung, auch die Umgebung und Entfernung, die Altersspanne, Ethnie und Religion zur Verfügung. Weitere Filter (beispielweise zur Größe, der Kinderfrage, politische Einstellung und Bildung) könnt ihr nur mit einem Premium-Abo nutzen.

Hinge Premium: Mit diesen Kosten müsst ihr rechnen

Wollt ihr bei Hinge ein Premium-Abo abschließen, müsst ihr mit relativ hohen Kosten rechnen: Für einen Monat Hinge Premium werden 40 Euro verlangt, für 3 Monate insgesamt 75 Euro und für ein halbes Jahr 115 Euro. Zum Vergleich: 3 Monate Bumble-Premium kosten 65 Euro und 6 Monate 100 Euro. 6 Monate Tinder Gold dagegen 75 Euro (für unter 28-Jährige). Hinge hat die Preise dahingehend deutlich angezogen.

Die Premium-Version der Dating-App Hinge kann man für recht hohe Preise abonnieren (Bildquelle: GIGA)

Doch welche Vorteile erhaltet ihr bei Hinge-Premium? Da gibt es viele Gemeinsamkeiten zu den genannten Konkurrenten: Ihr könnt mehr Filter für die Date-Suche nutzen, könnt unbegrenzt Likes versenden und euch werden mehr Standouts angezeigt.

Wollt ihr kein Abo abschließen, aber dennoch mehr gesehen werden, könnt ihr euer Profil boosten. Der Boost sorgt dafür, dass ihr für eine Stunde 11-mal mehr Menschen vorgeschlagen werdet. Ein Boost kostet 11 Euro, 3 Boosts jeweils knapp 9 Euro und 5 Boosts jeweils 8 Euro. Allerdings gibt es auch einen Superboost, den ihr für 24 Stunden nutzen könnt, aber dafür müsst ihr 20 Euro bezahlen. Hinge kann unterm Strich also relativ teuer werden. Da man aber bereits in der kostenfreien Basisversion viele Möglichkeiten hat, ist man auf das Premium-Abo nicht angewiesen.