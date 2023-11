Instagram ohne Werbung: So geht es & das kostet es

Scrollt ihr bei Instagram durch euren Feed, seht ihr neben den Beiträgen von Kanälen, denen ihr folgt, auch „gesponserte“ Inhalte, also Werbung. Einfach so kann man die Werbung bei Instagram nicht ausblenden. Es gibt aber für Nutzer in Europa eine Abo-Option, mit der sich die störenden Inhalte blockieren lassen.

Die Instagram-App kann kostenlos genutzt werden und wird durch Werbung finanziert. Es ist von den Entwicklern also eigentlich nicht vorgesehen, Werbung auszublenden. Es wird aber eine Abo-Option eingeführt, mit der man Instagram werbefrei nutzen kann. Stattdessen bezahlt man dann eine monatliche Gebühr.

Instagram ohne Werbung nutzen

Die neue, werbefreie Option von Instagram wird im November 2023 eingeführt.

Die Kosten hierfür liegen bei 9,99 Euro monatlich , wenn man den Zugang im Browser am PC bucht.

, wenn man den Zugang im Browser am PC bucht. Schließt man das Abo am Android-Smartphone oder iPhone ab, kostet es 12,99 Euro , da sowohl beim Google Play Store als auch beim App Store von Apple Gebühren für den Anbieter anfallen.

, da sowohl beim Google Play Store als auch beim App Store von Apple Gebühren für den Anbieter anfallen. Den kostenlosen Zugang mit Werbung gibt es weiterhin.

Das Angebot wird in Kombination mit Facebook gebucht. Man schaltet damit also auch Werbung in seinem Facebook-Feed aus. Eine separate, günstigere Option gibt es nicht. Damit werden Werbeplatzierungen ausgeblendet, die zum Beispiel im Feed oder in Storys auftauchen. In den ersten 6 Monaten nach der Einführung sind alle verknüpften Accounts von der Abo-Gebühr abgedeckt, ab dem 1. März 2024 werden jeweils 6 Euro (8 Euro in der App) für jeden zusätzlichen Account fällig.

Die neue Option ist eine Reaktion des Instagram-Konzerns „Meta“ auf einen Streit mit der Europäischen Union. Anfang des Jahres gab es einen Konflikt mit der EU, da das Unternehmen Nutzerdaten ohne Erlaubnis für Werbezwecke ausgewertet hat. Das Werbe-Abo ist für Nutzer ab 18 Jahren verfügbar, bei Minderjährigen soll gar keine Werbung eingeblendet werden.

Wie kann man die Werbung in Instagram ausschalten?

Die neue Abo-Option wurde von Meta Ende Oktober 2023 angekündigt, ist zu November-Beginn allerdings noch nicht verfügbar (Quelle: Meta).

Ohne Abo lassen sich lediglich die vorgeschlagenen Beiträge von Kanälen, denen ihr nicht folgt, lassen sich vorübergehend ausschalten. Zudem können gezielt bestimmte Werbeanzeigen ausgeblendet werden, wenn euch der Anbieter oder die Art der Werbung nicht gefällt:

Dafür drückt ihr einfach auf die drei Punkte über der jeweiligen Anzeige. Danach könnt ihr diese Anzeige verbergen. Zusätzlich wählt ihr aus, warum ihr diese Werbung nicht mehr sehen wollt, zum Beispiel, weil sie schon zu oft angezeigt wurde, euch nicht gefällt oder ihr bereits etwas aus der Anzeige gekauft habt.

Im Netz findet man immer wieder Apps, mit denen man angeblich Instagram ohne Werbung nutzen kann. Hiervon solltet ihr allerdings Abstand nehmen. Betrüger nutzen die Nachfrage nach solchen Angeboten aus und stellen nachgebaute Instagram-Apps online. Diese zeigen euch möglicherweise sogar den Feed ohne störende Anzeigen an, allerdings gebt ihr eure Login-Daten auf diesem Weg in fremde Hände. In der Regel weiß man nicht, bei wem man sich dort einloggt. Solche Drittanbieter-Apps werden oft gehackt, wodurch eure Anmelde-Informationen in betrügerische Hände geraten könnten.

Instagram ohne Werbung mit „The OG“-App

Eine vielversprechende Lösung für eine Instagram-App ohne Werbung war „The OG“. Die Anwendung wurde auch in vielen Fachmagazinen wie The Verge vorgestellt. Auch hierbei handelte es sich um eine Anwendung, die nicht direkt von Instagram entwickelt wurde. Diese App blendete nicht nur Werbeanzeigen aus, sondern bot viele weitere nützliche Features für das soziale Netzwerk. So konnte man hiermit eigene Feeds nach Interessen zusammenstellen und Storys herunterladen.

Inzwischen wurde die App aber sowohl aus dem App-Store von Apple als auch aus dem Google Play Store genommen, weil die Macher von Instagram nicht möchten, dass eine solche Abwandlung ihrer App von Drittanbietern online gestellt wird und die App gegen die Nutzungsbedingungen von Instagram verstößt. Man kann sich auf der Seite zur „The OG“-App aber in einen E-Mail-Verteiler eintragen, der darüber informieren soll, wenn die App wieder verfügbar ist. Ob und wann das passiert, steht allerdings nicht fest.

