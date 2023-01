Ihr könnt nicht nur die normalen Instagram-Posts speichern, sondern sogar Bilder und Videos einer Instagram-Story downloaden. Nutzt dazu Apps oder den Browser. GIGA erklärt euch, wie es geht.

Die interessantesten Bilder und Videos findet man bei Instagram oft in den Stories. Da huschen sie schnell vorbei und man muss sie festhalten, um sie etwas länger ansehen zu können. Aber wie wäre es, wenn man eine Instagram-Story downloaden könnte? Das geht und ist sogar recht einfach. Denkt aber daran, dass alle heruntergeladenen Medien dem Urheberrecht unterliegen und nicht einfach von euch repostet werden dürfen.

Story bei Instagram mit einer Android-App downloaden

Die App „Story Saver“ ist kostenlos und macht den Download von Bildern und Videos aus einer Instagram-Story zum Kinderspiel.

Bildquelle: Screenshots / @unneccessaryinventions

Nach der Installation muss man sich mit einem Instagram-Konto anmelden und kann dann sehen, welchen Konten man folgt. Alternativ, wenn euch das zu unsicher ist, legt einfach ein neues Konto an. In dem Fall könnt ihr dann die Suchfunktion nutzen, um Konten mit Stories zu finden.

Danach ist alles ganz einfach:

Tippt auf die gewünschte Story (oder einen Beitrag) und anschließend rechts unten im Bild auf das rote Download-Icon.

Unter „Downloads“ findet ihr in der App dann die heruntergeladenen Stories.

Sofort werden Videos und Bilder der Story auf euer Smartphone heruntergeladen. Ihr könnt sogar die Downloads direkt aus der App reposten – denkt aber daran, dass ihr dafür eine Genehmigung braucht.

Story Saver Maven Studio

Instagram: Story-Download mit iPhone und iPad

Wie auch bei den normalen Bilder-Downloads, ist der Download von Instagram-Stories unter iOS ein trauriges Bild. Wenn überhaupt, funktioniert das in der Regel über das Einfügen von Links in die Zwischenablage, die dann in einer Repost-App geladen werden, um die Bilder herunterzuladen.

Davon abgesehen sind die Apps in der Regel völlig mit Werbung überladen – teilweise hin bis zur Unbrauchbarkeit. Um die loszuwerden, muss man die App kaufen und dafür dann in der Regel zweistellige Beträge zahlen.

iPhone- oder iPad-Nutzern, die sich eine Instagram-Story downloaden wollen, empfehlen wir deshalb, im nächsten Abschnitt weiterzulesen und den Download kostenlos im Browser zu starten.

Instagram-Story mit dem Browser herunterladen

Es gibt verschiedene kostenlose Web-Dienste, mit denen ihr relativ komfortabel und einfach ganze Instagram-Stories oder nur einzelne Bilder und Videos downloaden könnt. Im Gegensatz zu den Apps, bei denen man sich mit einem Instagram-Konto anmelden muss, funktionieren diese Web-Dienste nur mit öffentlich zugänglichen Konten – dafür aber ohne Anmeldung. Alles was ihr braucht, ist der Benutzername des Profils, dessen Story ihr herunterladen wollt.

Diese Web-Seiten zum Instagram-Story-Download bieten sich beispielsweise an:

Alternativ könnt ihr auch Browser-Addons verwenden. Für Chrome gibt es beispielsweise das Plugin „Web IG Story“. Darin könnt ihr durch Instagram browsen wie in einem Smartphone, allerdings lassen sich alle Bilder und Videos, auch aus Stories, downloaden.

