VHS digitialisieren: Von der Kassette auf PC & Festplatte

In den achtziger und Anfang der neunziger Jahren wurden Filme noch auf dicken, großen, unhandlichen Bändern gespeichert, um diese dann in einem heute klobig wirkenden Kasten wiederzugeben. Wer seine alten Schätze sichern möchte und Filme aus Videokassetten heute ansehen will, kann den Inhalt einer VHS digitalisieren.

Ratgeber Facts

So könnt ihr die alten Urlaubsaufnahmen, die Kindervideos oder antike, heute nicht mehr verfügbare Schätze von der VHS digitalisiert auf der Festplatte speichern, um das Video dann zum Beispiel auf DVD zu brennen oder auf das Smartphone zu schicken. Dafür müsst ihr keinen teuren Service beauftragen. Mit einem kleinen Zubehör lassen sich Inhalte vom Video-Recorder auch direkt am eigenen PC auf der Festplatte als Video-Datei speichern.

VHS digitalisieren per USB und Programm unter Windows

Auch wenn die Kassette noch ordentlich läuft und ihr einen VHS-Player im Wohnzimmer habt, solltet ihr darüber nachdenken, die VHS digitalisieren zu lassen, schließlich haben auch die alten Kassetten ihre begrenzte Lebensdauer.

CSL - USB 2.0 Audio Video Grabber Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2023 09:20 Uhr

In Expertenkreisen wird die Lebensdauer von VHS-Kassetten mit 20 bis maximal 35 Jahren angegeben. VHS-Kassetten, die Mitte der Neunziger Jahre gesammelt wurden, befinden sich also allmählich in einem kritischen Altern. Alte Urlaubsvideos und weitere wichtige Videos, die man nicht bei Streaming-Diensten und Ähnlichem findet, sollten demnach langsam, aber sicher, in digitaler Form gespeichert werden. Neben der Aufbewahrung der alten, visuellen Schätze hat die VHS-Digitalisierung zudem weitere Vorteile:

So könnt ihr eure alte VHS-Sammlung entsorgen oder einem verrückten Sammler überlassen und somit viel Platz im Wohnzimmer schaffen.

Mit dem Verkauf des alten VHS-Videorecorders könnt ihr noch einige Euro ins Portemonnaie holen.

holen. Alle Video, Filme und alten Erinnerungen habt ihr mit einem Mausklick vom Bildschirm entfernt.

entfernt. Videos lassen sich auf der Festplatte noch nachbearbeiten . Mit einigen Handgriffen kann so aus einem alten, schummrigen Schinken wieder ein strahlend glänzendes Urlaubsvideo werden.

. Mit einigen Handgriffen kann so aus einem alten, schummrigen Schinken wieder ein strahlend glänzendes Urlaubsvideo werden. Die fertigen Video-Dateien lassen sich natürlich auch auf das Smartphone und Tablet verschieben, um sie auch unterwegs zu zeigen.

So kann man eine VHS digitalisieren

Am einfachsten könnt ihr die VHS mittels USB-Hardware digitalisieren. Hierzu schließt man einen Video-Adapter an den USB-Anschluss am PC sowie den Video- und Audioanschluss am Videogerät an. Das VHS-Signal wird dann in ein digitales Format umgewandelt und an den PC weitergeleitet. Mit einer zusätzlichen Software könnt ihr das umgewandelte VHS-Video dann abspeichern und ansehen oder weiter bearbeiten. Die Software liegt in der Regel bei dem VHS-USB-Stick gleich mit bei. Nach der Installation und Einrichtung kann das Video von der Kassette wiedergegeben werden, um es auf der Festplatte in digitaler Form zu speichern.

VHS digitalisieren: von der Kassette auf die Festplatte

Wer über einen Rechner mit Videoeingang verfügt (Video-Capture-Card), kann auch den VLC Media Player dazu nutzen, um Kassetten digital zu speichern. Verbindet den VHS-Player mit dem Audio-/Videoeingang am PC und startet den VLC Media Player.

Öffnet den Abschnitt „Medien“. Wählt die Option „Aufnahmegerät öffnen“. Für den Aufnahmemodus wählt man „DirectShow“. Bei „Video-Gerätename“ wählt ihr den Videoeingang aus, bei „Audio-Gerätename“ ebenfalls. In den „Erweiterten Optionen“ stellt ihr für den Vide-Standard „PAL_D“ ein. Mit „OK“ werden die Einstellungen übernommen. Mit „Wiedergabe“ wird die VHS-Aufnahme am PC gestartet. Gleichzeitig müsst ihr natürlich den Film am VHS-Recorder abspielen. Über „Extras“-„Einstellungen“ findet ihr unter „Input & Codecs“ bei „Aufnahme-Verzeichnis oder Dateinname“ den Ordner, in welchem die digitale VHS-Aufnahme zu finden ist.

So geht es auch

Wer sich vom VHS-Gerät nicht trennen will, seine Videos aber dennoch für die Zukunft digitalisieren möchte, kann einen VHS-DVD-Recorder verwenden.

verwenden. Hierbei kann der Bild- und Toninhalt von der Videokassette auf einen DVD-Rohling übertragen werden.

Allerdings gehören auch diese Geräte bereits zur allmählich antiken Technologie. Bei Amazon werden sie neu nicht mehr verkauft und sind gegebenenfalls nur noch über den Marketplace erhält.

Zudem ist der VHS-DVD-Recorder nicht ganz günstig. Bei eBay findet man noch einige Kombi-Geräte (Ergebnisse bei eBay ansehen):

Hi-Fi VHS Videorecorder mit DVD Player / Kombigerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2023 09:37 Uhr

Dafür entfällt hier allerdings in der Regel eine längere und umständliche Einrichtung für die VHS-Digitalisierung.

Das VHS-DVD-Gerät kann ganze Aufnahmen mit einem Knopfdruck von einem Datenträger auf CD/DVD überspielen.

überspielen. Einige Geräte bieten zudem die Möglichkeit, 1:1-Kopien von VHS-Kassetten zu erstellen.

zu erstellen. Hierbei wird das Video zunächst von VHS auf DVD übertragen, um es dann auf eine neue Leerkassette zu überspielen.

Kassetten in der Nähe digitalisieren lassen

Möchte man sich nicht zusätzliche Hardware anschaffen, gibt es in den meisten Städten auch Service-Stellen, bei denen man Videokassetten digital speichern kann. So bietet zum Beispiel auch Media Markt einen entsprechenden Service an (bei Media Markt ansehen). Bei Google Maps oder über die Google-Suche könnt ihr andere Anbieter mit dem VHS-Service in eurer Nähe finden (bei Google Maps suchen).

Bei uns erfahrt ihr auch, wie man Schallplatten digitalisieren kann.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.