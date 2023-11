Wie funktioniert Bumble BFF?

Mit der App Bumble geht man nicht nur auf die Suche nach einer neuen Liebe, sondern kann auch „normale“ Freunde finden. Hierfür müsst ihr die App auf den „BFF“-Modus stellen. GIGA erklärt, was es mit dem „BFF“-Feature auf sich hat, was man beachten sollte und wer einen bei BFF anschreiben kann.

Update: Die Macher der App lagern das „For Friends“-Feature aus der normalen Bumble-App aus und starten dafür eine neue Anwendung. So kann man besser zwischen Dating-Absichten und der Suche nach Freunden trennen. Den Download der neuen BFF-App für Android und iPhone findet ihr hier:

Bumble For Friends: Meet IRL Bumble Holding Limited

Bumble for Friends: Neue Leute Bumble Holding Limited

„BFF“ ist eine im Netz gängige Abkürzung und steht Englisch für „Best Friend Forever“ oder im Fall der App auch für „Bumble for Friend“. Mit dem gleichnamigen Feature bei Bumble könnt ihr euch also auf die Suche nach Gleichgesinnten und Freunden machen, ohne amouröse Absichten zu haben.

Die neue „Bumble for Friends“-App

Die App zur Suche von neuen Kontakten funktioniert ähnlich wie eine Dating-App. Man erstellt ein Profil, stattet es mit Fotos und Angaben zu Interessen aus und trägt seine Hobbys ein. Anhand der Hobbys kann man sich potenzielle neue Freunde anzeigen lassen. Das funktioniert ganz nach dem Matching-Prinzip. Ist man an jemandem interessiert, wischt man nach rechts, ansonsten nach links. Wischen beide Parteien nach rechts, entsteht ein „Match“ und man kann miteinander plaudern und sich verabreden.

Wer bereits den BFF-Modus in der normalen Bumble-App nutzt, kann sein Profil direkt in das neue Angebot übertragen. Danach steht der BFF-Modus in der alten Dating-Anwendung nicht mehr zur Verfügung. Die „Bumble for Friends“-App bietet einige zusätzliche Funktionen, darunter die Option für Gruppentreffen. Einen Nachteil gibt es zum Start: Man kann nur nach Personen mit dem gleichen Geschlecht suchen. Zudem sind einige Features nur in einem Abo-Modell verfügbar, dessen Kosten auf den ersten Blick nicht einfach zu verstehen sind.

Freunde fürs Leben finden mit Bumble BFF?

So klappt die Freunde-Suche mit Bumble BFF in der Dating-App:

Ihr müsst die BFF-Funktion in der App auswählen .

. Tippt hierfür auf die drei Balken links oben im App-Bildschirm.

oben im App-Bildschirm. Die BFF-Option steht gleichermaßen für Männer und Frauen zur Verfügung.

Ihr könnt beliebig zwischen der Dating- und BFF-Option wechseln.

Wenn ihr bereits einen Partner gefunden habt und nur noch Freunde sucht, könnt ihr die Dating-Option in Bumble ausschalten.

Die Funktion findet ihr auch in der Browser-Version von Bumble. Drückt hierfür zunächst auf euer Profilbild oben rechts und öffnet dann die Einstellungen. Oben findet ihr dann die Option „Wählt einen Modus„.

Im Folgenden seht ihr nun Kontaktfreudige, die genau wie ihr neue Freunde und Begleiter für Unternehmen suchen. Anders als im Dating-Modus liegt der Zweck hier also nicht in der Suche nach einem erotischen Abenteuer oder der Liebe fürs Leben, sondern nach Leuten mit gleichen Interessen zum gemeinsamen Zeitvertreib. Im BFF-Modus wird auf die gleichen Angaben wie in der Dating-Option zugegriffen. Es werden also die gleiche „Bio“ und Profil-Bilder angezeigt, die ihr schon für den Dating-Modus ausgewählt. Zusätzlich könnt ihr in eurem Profil Interessen angeben, die euch bei der Suche nach den passenden Kontakten helfen sollen. Verknüpft ihr zum Beispiel euren Spotify-Account mit Bumble, stößt ihr schnell mögliche Kontakte mit dem gleichen Musikgeschmack.

Wer schreibt einem bei Bumble BFF?

In der Ansicht der vorgeschlagenen Profile könnt ihr auch hier den Alters- und Ortsbereich für Kontakte auswählen, mit denen ihr euch befreunden würdet. Fürs Dating und BFF lassen sich unterschiedliche Filter setzen. In den erweiterten Filtern könnt ihr zusätzliche Informationen angeben.

Genauso wie bei der Dating-Option wischt ihr nach rechts, wenn ihr jemanden näher kennenlernen wollt und nach links, wenn ihr kein Interesse habt. Matcht ihr euch gegenseitig, kann die Kontaktaufnahme per Chat beginnen und ihr könnt euch zum Beispiel über Gemeinsamkeiten austauschen, um ein „echtes“ Treffen zu vereinbaren.

Die „BFF“-Funktion kann dabei helfen, Partner fürs Fitnessstudio, für Kino- und Konzertbesuche und für andere Aktivitäten zu finden, die in eurem aktuellen Freundeskreis sonst nicht so angesagt sind.

