Falls der Mac oder das Macbook nicht mehr richtig funktioniert, immer wieder abstürzt oder andere Fehler auftreten, kann man den macOS-Rechner im abgesicherten Modus starten. Dann werden nur die nötigsten Einstellungen und Programme geladen. Wie aktiviert man den sicheren Modus?

MacOS Facts

Im abgesicherten Modus lädt das Mac oder der Macbook nur systemrelevante Programme. Selbst installierte Software bleibt außen vor. So kann man Fehler beheben, die zum Beispiel durch problematische Installationen hervorgerufen werden.

Mac & Macbook: „Sicherer Modus“ aktivieren

So aktiviert man den sicheren Modus am Mac:

Falls noch nicht geschehen, fahrt den Mac herunter. Klappt das nicht, weil das System nicht reagiert, könnt ihr das Ausschalten erzwingen. Drückt dann auf den Power-Button, um den Mac-Rechner hochzufahren. Haltet die Taste gedrückt. Dann erscheinen Startoptionen. Steuert hier das Volume an, von dem aus gestartet werden soll. Dabei handelt es sich um die Festplatte mit dem Betriebssystem. Haltet die Shift-Taste gedrückt. Mit der gedrückten Taste tippt ihr auf „Im abgesicherten Modus fortfahren“. Lasst die Umschalt-Taste los. Loggt euch jetzt an eurem Mac an.

Ist der abgesicherte Modus aktiviert, erkennt ihr das am Hinweis „Sicherer Systemstart“ in der Menüleiste. Alternativ überprüft ihr so, ob der entsprechende Modus aktiviert ist:

Drückt auf die Apfel-Taste. Steuert die „Systeminformationen“ an. Wählt den Bereich „Software“ aus. Hier findet ihr das Menü „Systeminformationen“. Schaut auf den Eintrag „Startmodus“. Hier sollte „Sicher“ und nicht „Normal“ stehen.

Mac & Macbook im abgesicherten Modus starten: Das bringt es

Im abgesicherten Modus könnt ihr nach und nach einzelne Programme und Dienste starten. So lässt sich ermitteln, welche Prozesse und Einstellungen möglicherweise Probleme verursachen. Im „sicheren Modus“ laufen zusätzliche Prozesse im Hintergrund, die das System auf Fehler überprüfen. Nicht benötigte Cache-Dateien werden gelöscht.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.