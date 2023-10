Mac & MacBook: Neustart erzwingen – so geht es

Manchmal streikt der macOS-Rechner, friert ein und reagiert nicht mehr auf Eingaben. Wie lässt sich das Gerät in diesem Zustand herunterfahren und wie kann man am Mac einen Neustart erzwingen?

MacOS Facts

Windows-Nutzer können bei Problemen auf den „Affengriff“ mit den Tasten„Strg“, „Alt“ und „Entf“ zurückgreifen. Am Apple-Rechner muss man etwas anders vorgehen.

Mac & MacBook neu starten

Standardmäßig kann man den Mac so neu starten:

Apfel-Symbol drücken, um das Menü zu öffnen. „Neustart“ auswählen. Neustart bestätigen.

Teurer Spaß: Ob sich das neue MacBook lohnt? – GIGA Insights Abonniere uns

auf YouTube

Das funktioniert aber nicht, wenn zum Beispiel ein Programm abgestürzt ist und das Gerät nicht mehr reagiert. Dann kann man den Neustart am Mac und Macbook so erzwingen:

Drückt auf den Power-Button und haltet ihn gedrückt . Dann geht das Gerät aus und ihr könnt es wieder hochfahren.

und . Dann geht das Gerät aus und ihr könnt es wieder hochfahren. Bei Macbooks mit Touchbar findet ihr den Power-Button rechts neben der Touch-Leiste.

Mac & MacBook: Neustart erzwingen per Tastenkombination

Alternativ verwendet ihr eine der folgenden Tastenkombinationen:

Ctrl + Befehlstaste + Power-Button : Damit wird ein Neustart erzwungen. Dokumente und Daten werden nicht gespeichert.

+ + : Damit wird ein Neustart erzwungen. Dokumente und Daten werden nicht gespeichert. Ctrl + Befehlstaste + Medienauswurfstaste (Eject): Es wird versucht, geöffnete Apps zu beenden und Dateien zu sichern.

Wird der Neustart erzwungen, gehen möglicherweise nicht gespeicherte Dokumente und Änderungen verloren. Falls möglich, solltet ihr also zuvor alles sichern und Apps schließen. Erst danach ist es sicher, den Mac herunterzufahren. Manchmal reagiert das Gerät aber nicht mehr und man kann nur noch einen harten Neustart mit Datenverlust durchführen. So sollte man also nur vorgehen, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt.

Weitere Tipps zum Mac:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.