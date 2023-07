Im „Task Manager“ kann man aktive Prozesse sehen und schnell beenden. Windows-Nutzer erreichen die Übersicht schnell mit dem „Affengriff“ Strg + Alt + Entf. Wie kann man am Mac den Task-Manager öffnen und was entspricht der Tastenkombination?

Den Task-Manager sollte man zum Beispiel aufrufen, wenn das System nicht mehr richtig reagiert, langsam ist oder ein Programm abgestürzt ist. Einen „Task Manager“ wie bei Windows gibt es unter macOS nicht. Dementsprechend funktioniert auch der von Microsoft-Systemen bekannte Shortcut nicht. Dennoch kann man auch am Mac alle aktiven Programme in einer Übersicht sehen und verwalten.

Task Manager am Mac: Aktivitätsanzeige öffnen

Unter macOS übernimmt die „Aktivitätsanzeige“ eine ähnliche Aufgabe wieder Task-Manager unter Windows. Dort findet ihr verschiedene Informationen zu Aktivitäten und könnt zum Beispiel sehen, welche Anwendungen die CPU auslasten, wie es mit dem Systemspeicher aussieht und welcher Festplattenspeicher von den Programmen am Mac eingenommen wird. Man kann hier auch schnell das Beenden eines Programms erzwingen. So erreicht man die Aktivitätsanzeige am Mac:

Per Shortcut erreicht ihr die Programmübersicht mit diesen Tasten: cmd + Alt + ESC. Die Alt-Taste wird am Mac manchmal auch als „Options"-Taste bezeichnet.

Gegebenenfalls müsst ihr die Tasten etwas länger gedrückt halten, bis sich die gewünschte Anzeige öffnet.

Über „Sofort beenden“ könnt ihr einen bestimmten Eintrag sofort schließen.

Der Finder, das Äquivalent zum Windows-Explorer unter macOS, ist ebenfalls in der Liste — kann aber nicht geschlossen werden. Statt dessen startet ihr diesen hier neu, falls er einmal nicht mehr reagiert.

Alternativ findet ihr die „Sofort beenden“-Funktion auch links oben im Apple-Menü.

Task Manager am Mac: Das entspricht dem Shortcut Strg + Alt + Entf

Die erweiterte Übersicht mit der vollständigen Aktivitätsanzeige erreicht ihr etwas anders:

Steuert dafür den Bereich „Programme" und ruft hier den Bereich „Dienstprogramme" auf.

In der Spotlight-Suche könnt ihr auch direkt nach „Aktivitätsanzeige" suchen.

Auch im Doc findet ihr die Aktivitätsmonitor über das entsprechende Symbol. Falls ihr es nicht sofort erkennt, fahrt mit der Maus über die verschiedenen Zeichen, um die jeweilige Bezeichnung zu sehen. Ist es nicht im Doc aufgeführt, könnt ihr es per „Drag & Drop" dort hineinschieben.

Hier findet ihr in verschiedenen Kategorien Informationen zum macOS-System und laufenden Prozessen. Dazu gehören Bereiche wie „CPU“, „Energie“, „Festplatte“ und „Cache“. Wie auch in dem oben genannten Sofort-Beenden-Dialog könnt ihr hier Prozesse beenden. Das kann nützlich sein, wenn sich ein Teil eines Programms nicht mehr steuern lässt, der nicht aktiv im Vordergrund zu sehen ist. Dazu reicht es, einfach einen Eintrag in der Liste auszuwählen und oben in der Symbolleiste auf das Stopp-Zeichen mit dem X in der Mitte zu klicken. Mehr Informationen zu dem betreffenden Prozess bekommt ihr über den Info-Button direkt daneben.

