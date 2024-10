Was ist „Drag and Drop“? Einfach erklärt

In PC-Anleitungen liest man oft den Begriff „Drag and Drop“, aber was ist das eigentlich? Wir erklären die Maus-Technik.

Drag and Drop – was ist das?

„Drag and Drop“ ist Englisch und bedeutet „Ziehen und Ablegen“. Es ist eine Technik, bei der mit der Computer-Maus Dateien und Ordner schnell durch Markieren, Ziehen und Loslassen kopiert oder verschoben werden.

Anzeige

Beispiel – Datei oder Ordner verschieben:

Ihr klickt mit der Computer-Maus beispielsweise auf eine Datei oder einen Ordner auf eurem Desktop. Haltet dabei die Maustaste gedrückt und verschiebt das Objekt an den gewünschten Ort. Lasst die Maustaste wieder los.

Anzeige

Schreibweisen: „Drag and Drop“ wird auch „Drag & Drop“ oder abgekürzt „D&D“ geschrieben.

Wo wird „Drag and Drop“ eingesetzt?

Zum Kopieren und Verschieben: Die Maus- und Bedien-Technik „Drag and Drop“ wird vor allem beim Kopieren oder Verschieben von Dateien und Ordnern genutzt.

Die Maus- und Bedien-Technik „Drag and Drop“ wird vor allem beim Kopieren oder Verschieben von Dateien und Ordnern genutzt. Datei im Programm öffnen: Ihr könnt eine Datei auf eine Programm-Verknüpfung ziehen, um sie darin zu öffnen (sofern das Programm den Dateitypen unterstützt).

Ihr könnt eine Datei auf eine Programm-Verknüpfung ziehen, um sie darin zu öffnen (sofern das Programm den Dateitypen unterstützt). Auf Smartphones und Tablets lässt sich in bestimmten Apps auch oft „Drag and Drop“ verwenden, dabei zieht ihr dann allerdings mit dem Finger.

lässt sich in bestimmten Apps auch oft „Drag and Drop“ verwenden, dabei zieht ihr dann allerdings mit dem Finger. Auf Webseiten, wo ihr Bilder oder Videos hochladen könnt, wird „Drag and Drop“ in der Regel auch unterstützt: Ihr zieht eure Bild- oder Video-Datei einfach in ein markiertes Feld auf der Webseite. Dadurch entfällt die Dateiauswahl über das klassische „Datei öffnen“-Fenster.

Anzeige

Beispiel: Auf YouTube könnt ihr Videos per „Drag and Drop“ hochladen.

Drag and Drop ersetzt „Strg + C“ und „Strg + V“

Mit der Tastenkombination [Strg] + [C] kann man markierte Dateien in die Zwischenablage kopieren und mit [Strg] + [V] an einen anderen Ort kopieren. Einfacher und intuitiver geht es aber mit der Maus, indem man die Technik Drag-and-Drop nutzt, wie oben beschrieben. Dabei markiert man Dateien und Ordner, klickt sie an und hält die Maustaste gedrückt, zieht die Daten in den Zielordner und lässt die Maustaste wieder los.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.