Auch für Android-Nutzer: Windows 11 erhält neue Funktionen

Microsoft hat eine Reihe neuer Funktionen für Windows 11 angekündigt. Diese sollen nicht nur das Startmenü stärker mit Android verbinden, sondern auch die Copilot-Taste veränderbar machen. Auch für Gamer bringen die Updates eine Neuerung.

Windows 11 aufgefrischt: Neue Funktionen im Anmarsch

Zunächst nur als Vorschau für Windows-Insider sind zwei neue Updates erschienen, die Windows 11 noch ein wenig praktischer machen sollen. Microsoft integriert das Android-Smartphone tiefer in das Betriebssystem und erweitert damit die mobilen Funktionen des Startmenüs. Auch die umstrittene Copilot-Taste wird anpassbar und ein Xbox-Controller kann zum Tippen auf dem Bildschirm verwendet werden.

Für eine bessere Android-Integration zeigt eine neue Seitenleiste im Startmenü von Windows 11 den Akkustand des gekoppelten Handys an und ermöglicht den Zugriff auf mobile Inhalte. Nutzer können mit einem Klick Nachrichten lesen, Anrufe tätigen oder Fotos ansehen, ohne ihr Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Eine iOS-Unterstützung ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

Als Reaktion auf Nutzerfeedback macht Microsoft die Copilot-Taste nun anpassbar. Nutzer können in den Einstellungen festlegen, welche Aktionen oder Apps beim Drücken der Taste gestartet werden sollen. Diese Option steht allerdings nur auf Geräten zur Verfügung, die über eine eigene Copilot-Taste verfügen.

Auch für Gamer gibt es Neuigkeiten: Die Bildschirmtastatur erhält ein Gamepad-Layout. Damit kann ein Xbox-Controller zum Tippen und Navigieren auf dem PC-Bildschirm verwendet werden. Das Layout ist zunächst nur in der Windows-11-Version 23H2 enthalten (Quelle: WinFuture).

Windows-Updates: Cache lässt sich nicht löschen

Microsoft hat außerdem damit begonnen, eine wichtige Änderung am Update-Cache vorzunehmen. Dieser lässt sich in der neuen Windows-11-Version 24H2 offenbar nicht mehr einfach leeren – was laut Nutzerberichten teils zu Überresten von fast 9 GB führt (Quelle: Windows Latest).

Mittlerweile hat Microsoft erklärt, dass es sich hierbei nur um einen Anzeigefehler handelt. Bei einer Bereinigung wird Speicherplatz freigegeben und lediglich die Datenmenge falsch angezeigt (Quelle: Microsoft).

