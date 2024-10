Windows 10/11: Alte Fotoanzeige aus Windows 7 nutzen

Videoanleitung: So nutzt ihr die alte Windows-Fotoanzeige.

Windows 10 und 11 öffnen Bilder standardmäßig mit der neuen Windows-Fotoanzeige. Wer die alte Fotoanzeige aus Windows 7 vermisst, kann sie auch in Windows 10 wiederherstellen. Wir zeigen, wie ihr sie dort nutzt und als Standard-Bildbetrachter auswählt.

Das obige Video zeigt die Vorgehensweise am Beispiel für Windows 10. Es funktioniert aber genauso für Windows 11.

Alte Fotoanzeige ist weiterhin in Windows 10/11 vorhanden

Die bekannte Fotoanzeige aus Windows 7 ist weiterhin in Windows 10 und 11 vorhanden: Zunächst aktiviert man die alte Windows-Fotoanzeige für alle benötigten Dateiendungen wie JPG, BMP, PNG etc. Im zweiten Schritt wird Windows so eingestellt, dass es diese Dateitypen standardmäßig mit der alten Windows-Fotoanzeige öffnet.

Schritt 1: Windows-Fotoanzeige für Bild-Dateiendungen aktivieren

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Tippt regedit ein und drückt Enter , um die Registry zu öffnen. Navigiert zum Schlüssel:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities\FileAssociations Klickt mit der rechten Maustaste auf einen freien Fensterbereich in der rechten Seite und wählt „Neu“ > „Zeichenfolge“. Gebt als Namen die Dateiendung .jpg ein und öffnet den neuen Eintrag mit einem Doppelklick. Als Wert gebt ihr PhotoViewer.FileAssoc.Tiff ein und bestätigt mit „OK“. Wiederholt Schritt 4 bis 6 für alle gewünschten Bild-Formate wie JPEG, PNG, BMP oder GIF, die ihr mit der alten Fotoanzeige öffnen möchtet. Der Wert bleibt immer PhotoViewer.FileAssoc.Tiff .

Danach sieht das Ganze in etwa so aus:

Windows 10: Erstellt für jeden Bilddatei-Typ einen eigenen Eintrag. (© GIGA)

Schritt 2: Bilder standardmäßig mit der alten Fotoanzeige öffnen

Jetzt müsst ihr die alte Fotoanzeige nur noch als Standard-Bildbetrachter für eure Bild-Dateien auswählen.

Klickt mit der rechten Maustaste auf eine beliebige JPG-Bilddatei. Wählt den Eintrag „Öffnen mit“ > „Andere App auswählen“ aus. Klickt auf Windows-Fotoanzeige. Unten setzt ihr ein Häkchen bei „Immer diese App zum Öffnen von Dateien verwenden“ und bestätigt mit „OK“. In Windows 11 wählt ihr stattdessen nur die alte Windows-Fotoanzeige aus und bestätigt mit dem Button „Immer“. Wiederholt die Schritte für jedes andere Bildformat wie PNG oder GIF. Wenn ihr entsprechende Bild-Dateien danach per Doppelklick öffnet, startet automatisch die Windows-Fotoanzeige statt der neuen Windows-Fotoanzeige.

Windows 10: So richtet ihr die alte Fotoanzeige als Standard-Viewer ein. (© GIGA)

Hier zeigen wir euch, was ihr tun könnt, wenn die Windows-Fotoanzeige nicht mehr funktioniert:

