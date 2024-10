Taskleiste ausblenden – in Windows 10 und 11

Hier zeigen wir, wie ihr die Taskleiste in Windows 10, 11 und älteren Windows-Betriebssystemen ausblenden könnt. Sie wird dann automatisch wieder angezeigt, wenn ihr mit der Maus an den unteren Bildschirmrand fahrt. Bei Bedarf könnt ihr auch eine Tastenkombination dafür einrichten.

Windows 11: Taskleiste verbergen

1. Schritt:

Öffnet per Rechtsklick die Taskleisteneinstellungen. (© GIGA)

Klickt mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle der Taskleiste und wählt „Taskleisteneinstellungen“ aus.

2. Schritt:

Hier findet ihr die Option, um die Taskleiste zu verbergen. (© GIGA)

Klickt auf „Verhalten der Taskleiste“, um ein Menü auszuklappen. Setzt dann darunter ein Häkchen bei „Taskleiste automatisch ausblenden“.

Windows 10: Taskleiste ausblenden

1. Schritt:

Wählt im Taskleisten-Kontextmenü die „Taskleisteneinstellungen“ aus. (© GIGA)

Klickt mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle der Taskleiste und wählt „Taskleisteneinstellungen“ aus.

2. Schritt:

Stellt den entsprechenden Schalter auf „Ein“. (© GIGA)

Stellt den Schalter bei „Taskleiste im Desktopmodus automatisch ausblenden“ auf „Ein“. Falls ihr hingegen ein Windows-Tablet nutzt oder eurer Laptop im Tablet-Modus läuft, aktiviert den Schalter darunter „Taskleiste im Tablet-Modus automatisch ausblenden“.

Windows 10 blendet die Taskleiste dann sofort aus. Sie erscheint wieder, wenn ihr mit der Maus an den unteren Bildschirmrand fahrt.

Windows-Taskleiste mit Tastenkombination ausblenden/einblenden

In Windows gibt es ab Werk keine Tastenkombination, um die Taskleiste auszublenden. Wenn sich eure Taskleiste aber automatisch ausblendet, könnt ihr sie mit der Windows-Taste sofort wieder einblenden. Gleichzeitig öffnet sich dann aber das Startmenü.

Falls ihr trotzdem ein Tastenkürzel braucht, um die Taskleiste ein- und auszublenden, könnt ihr das Programm „AutoHotkey“ installieren und ein Skript erstellen, das bei einer bestimmten Tastenkombination eurer Wahl die Taskleiste ausblendet.

Beispiel: Hier seht ihr ein Skript, das bei der Tastenkombination Strg + Alt + T die Taskleiste ausblendet und bei erneutem Drücken wieder angezeigt.

^!t:: ; Strg + Alt + T { DetectHiddenWindows, On ToggleTaskbar() } ToggleTaskbar() { static hwndTaskbar := DllCall("FindWindowEx", "Ptr", 0, "Ptr", 0, "Str", "Shell_TrayWnd", "Ptr", 0, "Ptr") WinGet, Style, Style, ahk_id %hwndTaskbar% if (Style & 0x10000000) ; WS_VISIBLE WinHide, ahk_id %hwndTaskbar% else WinShow, ahk_id %hwndTaskbar% }

So macht ihr eure Taskleiste übrigens durchsichtig:

Taskleiste verstecken in Windows 7/8/XP

Klickt mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich der Taskleiste. Wählt „Eigenschaften“ aus. Setzt ein Häkchen bei „Taskleiste automatisch ausblenden“. Bestätigt mit „OK“.

