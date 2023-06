Ihr könnt die Taskleiste in Windows 11 entweder ganz transparent machen oder einen transparenten Fenster-Effekt anwenden. Wie das geht, zeigen wir euch hier.

Leider gibt es in Windows 11 keine eigene Einstellung, um die Taskleiste transparent zu machen. So klappt es trotzdem.

Windows 11: Taskleiste transparent machen

Wenn ihr die Taskleiste in Windows 11 transparent machen wollt, geht das am besten mit dem Tool „TranslucentTB“.

Öffnet die Webseite von „TranslucentTB“. Klickt unten auf die Datei „TranslucentTB-portable-x64.zip“, um sie herunterzuladen. Entpackt die ZIP-Datei, beispielsweise auf dem Desktop. Klickt im entpackten Ordner doppelt auf die Datei „TranslucentTB.exe“, um das Programm zu installieren. Falls ihr die Fehlermeldung erhaltet, dass die Datei „MSVCP140.dll“ und weitere fehlen, installiert das Microsoft-Tool „Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2015/2017/2019“ (64-Bit-Version). Klickt im Installationsassistenten von „TranslucentTB“ auf den Button „Continue“ (Weiter). Danach zeigt Windows eine Nachricht an, dass das Programm unten rechts in der Taskleiste ein neues Symbol eingefügt hat. Falls ihr es nicht seht, klickt unten rechts auf das Pfeil-Symbol in der Taskleiste. Klickt auf das neue Symbol von „TranslucentTB“ und wählt „Desktop“ > „Clear“ aus. Ein alternativer Modus ist „Acrylic“. Die anderen Modi sahen bei uns nicht gut aus. Falls bei euch die Taskleiste nicht transparent wird, lest unsere Problembehandlung weiter unten durch.

So aktiviert ihr die transparente Taskleiste. (Bildquelle: GIGA)

Damit das Tool „TranslucentTB“ bei jedem Windows-Start automatisch startet, könnt ihr es in den Autostart-Ordner hinzufügen.

Vorher und bachher: Alle Transparenz-Modi auf einen Blick

Hier seht ihr die normale Taskleiste, den Modus „Clear“ und den Modus „Acrylic“:

So sieht die Taskleiste vorher und nachher aus. (Bildquelle: GIGA)

Lösung: TranslucentTB macht die Taskleiste nicht transparent

Das Tool „TranslucentTB“ funktioniert nicht mit aktuellen Windows-11-Builds. Ihr könnt das aber wie folgt beheben.

Vive-Tool installieren

Das ViVe-Tool aktiviert oder deaktivierte versteckte Windows-Funktionen. Allerdings greift es dabei in Systemdateien ein, was später Probleme verursachen kann. Für die Nutzung übernehmt ihr also die volle Verantwortung!

Öffnet die Webseite des Tools „ViVe Tool“. Klickt auf die Datei „ViVeTool-v0.3.3.zip“, um sie herunterzuladen. Entpackt die ZIP-Datei und kopiert den Inhalt des Ordners am besten in den Ordner C:\ViVeTool.

Eingabeaufforderung mit Administratorrechten öffnen

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Gebt cmd ein, aber bestätigt noch nicht. Haltet die Tasten Umschalt und Strg gedrückt und bestätigt gleichzeitig mit Enter . Bestätigt den Hinweis mit „Ja“, um die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten zu öffnen.

Befehl eingeben

Gebt in der Eingabeaufforderung den Befehl cd c:\Vivetool ein und drückt Enter , um in das Verzeichnis des Vive-Tools zu wechseln. Gebt danach den Befehl vivetool /disable /id:26008830 ein und drückt Enter. Ihr solltet die Rückmeldung „Successfully set feature configuration(s)“ sehen. Starten den Computer neu, um die Änderungen zu übernehmen. Danach sollte „TranslucentTB“ funktionieren. Falls eure Taskleiste noch nicht transparent ist, startet „TranslucentTB“ erneut, indem ihr doppelt auf die Datei „TranslucentTB.exe“ klickt. Anschließend könnt ihr über das neue Symbol der Taskleiste unten rechts den Modus „Clear“ auswählen, falls noch nicht geschehen.

So nutzt ihr das Vive-Tool. (Bildquelle: GIGA)

Öffnet die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten, wie oben gezeigt. Gebt den Befehl vivetool /enable /id:26008830 ein und drückt Enter .

