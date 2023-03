Gibt es eigentlich noch Anbieter, mit denen man kostenlos eine SMS versenden oder empfangen kann, ohne seine eigene Nummer zu verwenden? Der Messenger-Hype hat dem SMS-Markt geschadet, aber wir haben für euch noch Möglichkeiten gefunden, wie ihr anonym über das Internet eine SMS an ein Handy schicken oder empfangen könnt.

Die Handy-SMS-Apps verwandeln sich so langsam in Messenger und unterstützen sogar Bilder und Ton. Sehen wir den Tatsachen ins Auge: Die SMS ist ein aussterbendes Medium. Doch es gibt immer noch ziemlich viele Menschen, die sich WhatsApp, Telegram und Co. verweigern. Wenn ihr denen eine SMS schicken wollt, ohne euer eigenes Handy zu nutzen, geht das immer noch. Mit der richtigen App ist es sogar möglich, anderen eine anonyme SMS-Nummer zu geben, über die ihr kostenlos SMS empfangen könnt.

SMS übers Internet verschicken

Der SMS-Markt lohnt sich für die meisten Anbieter nur noch, wenn er an kommerzielle Nutzer Nummern verkauft. Kostenlose SMS übers Internet werden immer seltener und bei unseren Test haben wir nur zwei funktionierende Seiten gefunden.

5vor12

Mit etwas Glück erwischt ihr bei 5vor12 einen freien Slot und könnt dort eure SMS in alle deutschen Netze abschicken.

Zuerst gebt ihr die Zielrufnummer ein, anschließend gehts zur Texteingabe. Zum Absenden der SMS müsst ihr eines der drei darunterliegenden Werbebanner anklicken, dann wird eure SMS abgeschickt.

mufa

Werbefrei und unkompliziert ist „mufa“. Gebt die Handynummer des Empfänger ein, darunter euren Text, löst ein Captcha und klickt auf „Free SMS senden“. Mit einer gewissen Verzögerung kommt die SMS ganz ohne Werbung an.

In beiden Fällen müsst ihr folgendes bedenken:

Der Empfänger dieser SMS kann euch nicht antworten. Wenn ihr diese SMS für illegale Dinge nutzt, können und werden die Betreiber alle Daten über euch (IP-Adresse, Zeitpunkt der SMS, etc.) den Strafverfolgungsbehörden übergeben. Zumindest einer der Anbieter (5vor12) blendet eine Zeile Werbung ein.

SMS mit Fake-Nummer empfangen

Eine Web-Seite fragt euch nach eurer SMS-Nummer, aber ihr wollt ihr nicht die echte geben, um zukünftigen Spam zu vermeiden? Kein Problem! Es gibt Apps, die euch mit Nummern verschiedener Länder versorgen, die ihr getrost weitergeben könnt. Die SMS an diese Nummer lest ihr dann in dieser App. Aber Vorsicht: Hier gibt es ein großes Datenschutzproblem!

Die Android-App heißt „Receive SMS“ und ihre Bedienung ist sehr einfach. Nach der Installation sucht ihr im Startbildschirm nach der deutschen Flagge, um die verfügbaren SMS-Nummern zu sehen (- es gibt auch österreichische Nummern). Die gewählte Nummer markiert ihr als Favorit und gebt sie einfach dort an, wo etwa zur Anmeldung eine SMS-Nummer verlangt wird.

Sobald eure SMS kommt, erscheint sie in der Übersicht aller SMS an diese Nummer.

Dieses Prinzip hat mehrere Schwachstellen:

Privatsphäre: Jeder Besucher dieser App sieht alle ankommenden SMS und kommt so vielleicht an euer Passwort. Eindeutigkeit: Die ankommende SMS muss deswegen möglichst leicht von euch zu erkennen sein, damit ihr sie unter allen Kurznachrichten wiederfindet. Da es nicht endlos viele solcher Nummern gibt, werden sie von den prüfenden Firmen immer wieder mal gesperrt oder von der Polizei beschlagnahmt. Solche Fake-SMS-Nummern zur Verfügung zu stellen, verstößt gegen Gesetze, weil sie auch illegal genutzt werden können.

Wenn all das kein Problem für euch ist, spricht nichts dagegen, durch eine App-Handynummer eure Privatsphäre zu schützen.

Receive SMS Free Phone Number

Diese App stellt euch Handynummern aus vielen Ländern zur Verfügung. Das kann praktisch sein, wenn ihr euch mit einer „ausländischen Adresse“ irgendwo anmeldet. Wenn eine US-Seite nur Kunden von dort akzeptiert, dann gebt ihr eben eine passende Nummer für den SMS-Empfang an.

