Der häufigste Grund, aus dem man eine SMS online empfangen möchte, ist die Anmeldung bei einer Web-Seite oder App, der man seine echte Handynummer nicht geben will. Speziell dafür gibt es Möglichkeiten, mit denen ihr unter einer Fake-Nummer online SMS empfangen könnt, die etwa einen Sicherheitscode enthalten.

Google Messenger Facts

Wie kann man eine SMS über das Internet empfangen?

Eine Web-Seite fragt euch nach eurer SMS-Nummer, aber ihr wollt ihr nicht die echte geben, um zukünftigen Spam zu vermeiden? Kein Problem! Es gibt Apps, die euch mit Nummern verschiedener Länder versorgen, die ihr getrost weitergeben könnt. Die SMS an diese Nummer lest ihr dann in dieser App. Aber Vorsicht: Hier gibt es ein großes Datenschutzproblem!

Bildquelle: GIGA

Eine hilfreiche Android-App heißt „Receive SMS“ und ihre Bedienung ist sehr einfach. Nach der Installation sucht ihr im Startbildschirm nach der deutschen Flagge, um die verfügbaren SMS-Nummern zu sehen (es gibt auch österreichische Nummern). Die gewählte Nummer markiert ihr als Favorit und gebt sie einfach dort an, wo etwa zur Anmeldung eine SMS-Nummer verlangt wird.

Sobald eure SMS kommt, erscheint sie in der Übersicht aller SMS an diese Nummer.

Dieses Prinzip hat allerdings verschiedene Schwachstellen:

Privatsphäre: Jeder Benutzer dieser App sieht alle ankommenden SMS unter der ausgewählten Nummer und kommt so vielleicht an euer Passwort. Eindeutigkeit: Es gibt nur wenige verfügbare Fake-Nummern, die gleichzeitig von mehreren Usern verwendet werden. Es kann sein, dass dadurch ankommende SMS verwechselt werden. Da es nicht endlos viele solcher Nummern gibt, werden sie von den prüfenden Firmen immer wieder mal gesperrt oder von der Polizei beschlagnahmt. Solche Fake-SMS-Nummern zur Verfügung zu stellen, verstößt gegen Gesetze, weil sie auch illegal genutzt werden können.

Wenn all das kein Problem für euch ist, spricht nichts dagegen, durch eine App-Handynummer eure Privatsphäre zu schützen.

Receive SMS Free Phone Number

Diese App stellt euch Handynummern aus vielen Ländern zur Verfügung. Das kann praktisch sein, wenn ihr euch mit einer „ausländischen Adresse“ irgendwo anmeldet. Wenn eine US-Seite nur Kunden von dort akzeptiert, dann gebt ihr eben eine passende Nummer für den SMS-Empfang an.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.