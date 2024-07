SIMon mobile: Vodafone-Tarife mit 5G zu Spottpreisen

SIMon mobile bietet günstige, monatlich kündbare Handytarife im 5G-Netz von Vodafone. 15 GB Datenvolumen samt Allnet- und SMS-Flat gibt's schon ab 8,99 Euro im Monat. Zudem lockt der Mobilfunk-Discounter regelmäßig mit neuen Aktionen und Vorteilen. Hier erfahrt ihr alle Infos zum flexiblen Schnäppchentarif.

SIMon mobile: Tarife im Vodafone-Netz jetzt mit 5G

Monatlich kündbar, mit eSIM erhältlich und jetzt auch mit 5G: SIMon mobile hat sein Tarif-Portfolio abermals deutlich aufgewertet, denn ab sofort können Kunden auf das 5G-Netz von Vodafone zugreifen (bei SIMon mobile ansehen). Zwar weiterhin „nur“ mit 50 MBit/s, aber immerhin – eine Allnet- und SMS-Flat mit 15 GB gibt's schon ab 8,99 Euro im Monat und damit deutlich günstiger als bei Vodafone direkt oder anderen Anbietern.

15 GB 5G ab 8,99 € 20 GB 5G ab 11,99 € 30 GB 5G ab 16,99 € Tarif-Details Preis pro Monat ab 8,99 Euro ab 11,99 Euro ab 16,99 Euro Datenvolumen 15 GB 5G (max. 50 MBit/s) 20 GB 5G (max. 50 MBit/s) 30 GB 5G (max. 50 MBit/s) Telefonie & SMS Flat Flat Flat Netz Vodafone Vodafone Vodafone EU-Roaming inklusive inklusive inklusive Laufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat Weitere Vorteile eSIM möglich, WiFi-Calling inklusive eSIM möglich, WiFi-Calling inklusive eSIM möglich, WiFi-Calling inklusive Verfügbar bei SIMon mobile 8,99 € SIMon mobile 11,99 € SIMon mobile 16,99 €

Die Nachfrage nach mehr Datenvolumen bei Handytarifen steigt. Das hat auch SIMon mobile erkannt und bietet Neu- sowie Bestandskunden ab sofort eine weitere Allnet-/SMS-Flat mit 30 GB Datenvolumen ab 16,99 Euro im Monat an (Angebot bei SIMon mobile ansehen). Damit stehen euch jetzt insgesamt drei Tarife zur Auswahl. Sie alle bieten eine LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s, sind monatlich kündbar und auf Wunsch auch mit eSIM erhältlich:

Wie schon bei den zwei bisherigen Tarifen mit 15 GB bzw. 20 GB hängt der Preis davon ab, ob ihr eure Rufnummer mitnehmt und wenn ja, von welchem Anbieter. Wer beispielsweise von Crash oder Freenet kommt, zahlt für die neue 30-GB-Option 19,99 Euro. Falls ihr zuvor bei PremiumSIM oder Klarmobil wart, sind es nur 16,99 Euro im Monat. Checkt einfach auf der Webseite, wie viel ihr letztlich zahlen müsst. Wer seine Rufnummer nicht mitnehmen möchte, zahlt 19,99 Euro im Monat für die 30-GB-Option. Eine Portierung von BILDmobil und Pure Mobile ist weiterhin nicht möglich.

SIMon mobile jetzt auch mit 5G (Bildquelle: SIMon mobile)

SIMon mobile: 15 GB & Flats ab 8,99 € im Monat

Günstige, monatlich kündbare Handytarife gibt es wie Sand am Meer, allerdings hauptsächlich im o2-Netz. Wer auf der Suche nach einem preiswerten, unkomplizierten Smartphone-Tarif im Vodafone- oder Telekom-Netz ist, muss schon etwas tiefer graben – oder deutliche Abstriche bei der LTE-Geschwindigkeit hinnehmen. Umso erfreulicher ist es, dass Vodafone mit SIMon mobile jetzt eine neue Marke gelauncht hat, die mit unschlagbaren Konditionen wirbt: Für nur 8,99 Euro im Monat könnt ihr grenzenlos SMS verschicken sowie Anrufe tätigen und habt 15 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s zur Verfügung (Angebot bei SIMon ansehen). Ein Anschlusspreis fällt nicht an und das Ganze ist auch noch monatlich kündbar. Falls ein besseres Angebot auftaucht, könnt ihr also auch gleich wieder aussteigen. Weiterer Vorteil: Wer Freunde wirbt, profitiert von diversen Boni.

Die Tarifdetails im Überblick:

Netz: Vodafone

Allnet- und SMS-Flat

15 GB LTE (max. 50 MBit/s)

LTE (max. 50 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

eSIM möglich

Kosten: ab 8,99 Euro pro Monat, kein Anschlusspreis

Klingt gut, aber die Konditionen gelten leider nicht für alle. Der Preis hängt nämlich maßgeblich davon ab, von welchem Anbieter ihr zu SIMon wechselt und ob ihr eure aktuelle Rufnummer mitnehmen wollt oder nicht. Klingt kompliziert? Ist es auch, denn eine derartige Preisgestaltung ist unüblich und deshalb durchaus erklärungsbedürftig.

SIMon mobile: Kosten des Tarifs im Vodafone-Netz

Im Wesentlichen gibt es bei SIMon mobile zwei unterschiedliche Preisstufen zu jedem Tarif. Die Leistung ist jeweils die gleiche: Ihr bekommt eine Allnet-/SMS-Flat samt 15, 20 oder 30 GB 5G-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s, monatlich kündbar und ohne Anschlusspreis.

Den günstigsten Preis im Monat zahlen alle, die ihre Rufnummer mitnehmen (außer von den unter Punkt 2 aufgeführten Anbietern) 3 Euro mehr im Monat zahlen alle, die ihre Rufnummer nicht mitnehmen möchten, sondern eine neue Nummer haben wollen oder ihre Rufnummer von folgenden Anbietern mitnehmen: Allmobil, Crash, Mobilcom-Debitel, Freenet Funk, Mega SIM, Vodafone, Otelo, Rossmann mobil, Telekom.

Achtung: Eine Portierung von BILDmobil ist nicht möglich!

SIMon mobile bietet günstige SIM-only-Tarife und eignet sich damit vor allem für Leute, die bereits ein Smartphone besitzen und dazu noch einen flexiblen Handyvertrag benötigen. Doch ist das immer die beste Lösung? Erfahrt es in diesem Video:

Fazit zu SIMon mobile: So günstig ist der Vodafone-Discounter wirklich

Da es mittlerweile unzählige Mobilfunkmarken und Handytarife auf dem Markt gibt, ist es nahezu unmöglich den Überblick zu behalten. Zum Glück könnt ihr bei SIMon direkt euren alten Anbieter angeben und es wird euch sofort der Preis angezeigt, den ihr dann tatsächlich für den neuen Tarif bezahlen müsst. Kommt ihr beispielsweise von einer Drillisch-Marke, wie winSIM, PremiumSIM oder smartmobil, und wollt jetzt ins Vodafone-Netz wechseln, kostet euch der SIMon-Tarif mit 15 GB 8,99 Euro im Monat, ohne weitere Kosten und monatlich kündbar – ganz klar ein guter Deal.

Doch dieser günstige Preis gilt leider nicht für alle. 3 Euro mehr im Monat können noch obendrauf kommen – abhängig davon, ob ihr eure Rufnummer mitnehmt und wenn ja, von welchem Anbieter. Da diese nicht unwesentliche Information erst im Kleingedruckten auftaucht, solltet ihr vor Buchung des SIMon-mobile-Tarifs auf jeden Fall den Anbieter-Check machen.

