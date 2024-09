Samsung will legendären Handy-Hersteller kaufen – aus gutem Grund

Samsung ist vielen von euch in erster Linie als größter Smartphone-Hersteller der Welt bekannt. Das südkoreanische Unternehmen ist aber noch in vielen weiteren Bereichen aktiv. Darunter auch als Ausrüster für Mobilfunknetze. Um dort einen großen Sprung zu machen, könnte nun die Mobilfunksparte von Nokia übernommen werden.

Samsung könnte Nokias Mobilfunksparte kaufen

Samsung ist als Hersteller von Smartphones und den Komponenten dafür sehr erfolgreich. Doch es gibt auch noch viele andere Bereiche, in denen das Unternehmen aktiv ist. Viele wissen beispielsweise gar nicht, dass sich Samsung einen kleinen Marktanteil als Ausrüster für Mobilfunknetze erarbeitet hat. Damit tritt man gegen Ericsson, Nokia oder Huawei an. Einen der Konkurrenten könnte Samsung jetzt kaufen und massiv aufsteigen.



Demnach könnte Samsung für 10 Milliarden US-Dollar die Mobilfunksparte von Nokia kaufen. Nokia an sich gilt aktuell noch als einer der größten Ausrüster für Mobilfunknetze. Handys verkauft das Unternehmen schon lange nicht mehr. Der Name wurde nämlich zunächst an Microsoft und später an HMD lizenziert. Mit der Übernahme der Sparte von Nokia würde Samsung mit einem Marktanteil von 25,6 Prozent (bisher 6,1 Prozent) zum zweitgrößten Anbieter der Welt werden (Quelle: SamMobile).

Geschäft könnte sich für Samsung lohnen

Samsung ist im Mobilfunkgeschäft durch seine Smartphones extrem gut vernetzt. Entsprechend könnte sich der Kauf der Mobilfunksparte von Nokia durchaus lohnen und zu einem lukrativen Geschäft werden. Besonders weil Huawei-Hardware in immer mehr Ländern ersetzt werden muss – auch in Deutschland. Die Technologien könnten auch in anderen Bereichen des Unternehmens für Verbesserungen sorgen.



Wenn Samsung die Mobilfunksparte von Nokia wirklich kaufen möchte, wird der ganze Prozess sicher noch eine Weile dauern und von den zuständigen Kartellbehörden geprüft werden müssen. Für Samsung wäre so eine Übernahme sicher eine logische Erweiterung des Geschäfts, um auf einen Schlag deutlich mehr Marktanteile zu gewinnen.

Aktuell sorgt Samsung eher mit außergewöhnlichen Smartphones für Aufsehen:

