Samsung-Fans können aufatmen: Galaxy S25 wird viel besser als erwartet

Samsung entscheidet jedes Jahr aufs Neue, welche Chips in den Top-Smartphones der S-Klasse verbaut sind. Eigentlich war sich die Gerüchteküche relativ sicher, dass sich bei den Galaxy-S25-Modellen im Vergleich zu den Galaxy-S24-Handys nichts ändert. Jetzt soll aber alles anders kommen – und das wäre eine wirklich positive Entwicklung.

Samsung will alle Galaxy-S25-Modelle mit Qualcomm-Chip ausstatten

Eigentlich war die Entscheidung schon getroffen. Das Galaxy S25 und S25 Plus sollten laut der Gerüchteküche mit dem neuen Exynos-2500-Chip von Samsung ausgestattet sein, während das Galaxy S25 Ultra mit dem Snapdragon 8 Gen 4 von Qualcomm kommt. So war es auch bei den bisherigen Galaxy-S24-Modellen – nur mit älteren Chips. Die Folge war, dass sich das Ultra-Modell am besten verkauft hat. Jetzt soll sich Samsung umentschieden haben. Alle Galaxy-S25-Modelle sollen mit dem Qualcomm-Chip kommen – und das weltweit (Quelle: Hankyung).



Damit wählt Samsung die gleiche Strategie, wie schon bei den Galaxy-S23-Modellen. Damals wurden alle Ausführungen mit einem Qualcomm-Chip verkauft und auf den eigenen Exynos-Chip wurde verzichtet. Für Käuferinnen und Käufer war das die richtige Entscheidung, denn der Qualcomm-Chip ist einfach viel besser. Genau das dürfte im kommenden Jahr wieder der Fall sein. Damit dürften das Galaxy S25 und S25 Plus mit Snapdragon 8 Gen 4 wieder für mehr Interesse sorgen.

Exynos-Chip kommt woanders zum Einsatz

Was genau mit dem Exynos 2500 passiert, den Samsung ja schon entwickelt hat, ist bisher nicht ganz geklärt. Angeblich soll das Unternehmen überlegen, den eigenen Chip in Falt-Handys zum Einsatz zu bringen. Ob das aber wirklich passiert, steht in den Sternen. Immerhin kommen die Falt-Handys bisher immer mit Qualcomm-Chips und sind auch deswegen so attraktiv. Ein älterer Exynos-Chip würde die Kauflaune der Kundinnen und Kunden sicher nicht anheben. Vielleicht landet der Chip auch in FE-Handys. Samsung will das Galaxy S24 FE mit eben diesem ausstatten.



Zu lange müsst ihr auf die Präsentation der neuen Galaxy-S25-Modelle nicht warten. Samsung plant die Vorstellung für Anfang 2025.

