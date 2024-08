Samsung bricht beim neuen Galaxy-S24-Modell mit einer alten Tradition

Während Kunden aus Europa und vielen anderen Ländern sich bereits seit Jahren mit einem Exynos-Chip zufriedengeben müssen, wenn sie sich ein neues Galaxy-S-Handy kaufen, sieht das in den USA anders aus – zumindest bislang. Denn beim Galaxy S24 FE scheint sich das Blatt zu wenden und damit eine jahrelange Tradition zu enden.

Samsung Galaxy S24 FE: Exynos-Chip kommt auch in den USA zum Einsatz

Auch wenn Samsung in den letzten Jahren viele Fortschritte bei der Entwicklung seiner hauseigenen Exynos-Prozessoren gemacht hat, Qualcomms Snapdragon-Chips kann man in den meisten Fällen dennoch immer nicht ganz das Wasser reichen. Seit vielen Jahren haben Samsung-Galaxy-Besitzer aus den USA deswegen einen kleinen Vorteil – denn hier kommt ein Snapdragon-Chip zum Einsatz.



Doch wie SamMobile berichtet, könnte damit bald Schluss sein. In einem Benchmark wurde nämlich ein für den US-amerikanischen Markt bestimmtes Modell des bald erscheinenden Samsung Galaxy S24 FE gesichtet, dessen Motherboard-Kennung darauf hinweist, dass ein Exynos-2400-Chipset im Gerät arbeitet.

Samsung bricht mit weiterer Chip-Tradition im FE-Modell

Was ebenfalls interessant ist: Normalerweise kommt im FE-Modell in den USA der Chip der Vorjahresreihe zum Einsatz – beim S23 FE war es etwa der Snapdragon 8 Gen 1, der im Galaxy S22 (Test) zu finden war.



Beim S24 FE hingegen scheint Samsung einen Schritt weiterzugehen und den Chip zu verbauen, der hierzulande auch in den anderen Geräten der S24-Reihe, also der gleichen Generation, zu finden ist: den Exynos 2400. Laut des Benchmarks scheint der Chip jedoch etwas geringere Taktraten zu erreichen. Das dürfte sich im Alltag jedoch kaum bemerkbar machen.



Offen bleibt die Frage nach dem Preis und des Starttermins des Galaxy S24 FE. Aktuell geht man davon aus, dass die günstige S24-Alternative im Oktober auf den Markt kommt. Der Vorgänger, das S23 FE, ging seinerzeit für einen UVP von 699 Euro an den Start.

Erst kürzlich sind etliche weitere Fakten zum Galaxy S24 FE durchgesickert:

