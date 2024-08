Samsung macht günstige Smartphones mit Funktion vom Galaxy S24 viel besser

Samsung hat mit den Galaxy-S24-Smartphones neue KI-Funktionen eingeführt, die mit der Zeit auf immer mehr Modellen gelandet sind. Dabei handelte es sich bisher um teure Geräte der S-Klasse oder Falt-Handys. Nun geht Samsung einen Schritt weiter, denn jetzt werden auch die günstigeren A-Klasse-Handys und ausgewählte Tablets damit ausgestattet.

Samsung rollt KI-Funktion auf mehr Geräten aus

Samsung hat sich mit seinen KI-Funktionen bisher auf aktuelle und ehemalige High-End-Smartphones konzentriert. Doch das endet im August 2024. Das südkoreanische Unternehmen wird nämlich Circle to Search auf folgende Geräte bringen:

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Circle to Search vereinfacht dabei die Suche über Google deutlich. Ihr haltet den Home-Button oder die Linie für die Gestennavigation länger gedrückt, Circle to Search scannt den Bildschirm und ihr könnt verschiedene Aktionen ausführen. Ihr könnt etwas antippen oder einkreisen, um danach zu suchen. Text markieren und kopieren oder alles auf der Seite übersetzen. Besonders die beiden letztgenannten Funktionen nutze ich auf meinem Pixel 8 Pro sehr häufig.



Circle to Search wurde nämlich nicht von Samsung entwickelt, sondern stammt von Google. Statt zu tippen oder per Spracheingabe zu suchen, könnt ihr Dinge jetzt einfach einkreisen und Google findet sie für euch. Das klappt in meinem Alltag hervorragend und ist eine der wenigen KI-Funktionen, die ich fast täglich verwende.



Im Video wird Circle to Search demonstriert:

Circle to Search von Google

Samsung rollt neue Funktion aktuell aus

Samsung teilt per Pressemitteilung mit, dass die neue Funktion für die oben genannten Smartphones und Tablets ab August 2024 ausgeliefert wird. Je nach Region kann sich die Verfügbarkeit jedoch unterscheiden. Wenn ihr also ein neues Software-Update erhaltet, checkt einfach, ob ihr Circle to Search schon nutzen könnt.